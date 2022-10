Samsung One UI 5 wkrótce. Czuć mocną inspirację iOS 16!

Samsung One UI 5 ma wkrótce trafić do użytkowników telefonów południowokoreańskiego producenta. Oparta na systemie Android 13 nakładka ma dostarczyć większe możliwości modyfikowania ekranu blokady oraz modyfikację trybów skupienia na podstawie czynności. Brzmi znajomo?

Samsung za bardzo inspirował się Apple?

Południowokoreański producent smartfonów powoli przygotowuje się do premiery swojej najnowszej aktualizacji nakładki Samsung One UI 5. System ten oparty jest oczywiście na Android 13. Okazuje się, że najnowszy update będzie bardzo mocno przypominał ten, który zaprezentowało Apple wraz z premierą iOS 16.

Nadchodzący system One UI 5 czerpie mocną inspirację z Apple iOS.

Publiczna beta systemu Samsung One UI 5 ma trafić do obiegu w ciagu kilku najbliższych tygodni. Taką informację podał sam producent. W informacji prasowej można również przeczytać, co takiego zmieni się wraz z nadejściem najnowszego update’u nakładki systemowej na smartfony producenta.

Co takiego zaoferuje Samsung One UI 5?

Jak można przeczytać w informacji prasowej wystosowanej przez południowokoreańskiego producenta, Samsung One UI 5 wniesie kilka nowości, jeśli chodzi o personalizację wyglądu ekranu blokady. Mówimy tutaj o bardzo podobnym działaniu jak w iOS 16. Dłuższe przytrzymanie ekranu otworzy nam opcję zmiany tapety czy zegara. Istnieje także możliwość zrobienia tapety z krótkiego filmiku.

Samsung wprowadzi kilka usprawnień i automatyzacji, jednak nowością wydają się tryby skupienia. Tutaj ponownie widać dużą inspirację Apple. Tryby te mają blokować wszystko, co nas rozprasza i można je dostosować do aktywności – treningu, pracy czy snu. Aktualizację w Samsung One UI 5 dostaną również widżety.

Aktualizacja systemu smartfonów Samsung wkrótce trafi do publicznych beta testów. Fot. Samsung

Warto jednak podkreślić największą nowość, a jest to Bixby Text Call. Opcja ta pozwala na odbieranie połączeń i komunikowanie się za pomocą tekstu. Asystent Bixby odpowiada za czytanie wiadomości, które chcemy przekazać dzwoniącemu i vice versa. Opcja ta przyda się zwłaszcza w głośnych miejscach, gdzie klasyczna rozmowa telefoniczna nie byłaby możliwa. Wszyscy jednak wiemy, że opcja ta nie będzie dostępna w naszym kraju.

Źródło: The Verge