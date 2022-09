Samsung QE55Q80BAT – 55-calowy TV z QLED za 4500 zł

Jeśli rozglądacie się za nowym telewizorem zachęcam do lektury testu modelu Samsung QE55Q80BAT. W tym artykule postaram przybliżyć się profil tego urządzenia i sprawdzić, czy rzeczywiście warto postawić na ten telewizor.

Samsung QE55Q80BAT – design

Już na wstępie mogę śmiało stwierdzić – koreańska marka potrafi stworzyć naprawdę atrakcyjne wizualnie produkty. Samsung QE55Q80BAT również należy do tego grona. Przede wszystkim producent postawił na wyższej klasy materiały – znajdziemy tutaj między innymi metalowe akcenty. Podstawa wykonana z 4 mm stalowej blachy gwarantuje stabilność konstrukcji. Oczywiście, znajdziemy tutaj również bardzo cienkie ramki, co chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Ich szerokość wynosi zaledwie 3 mm.

W zestawie pojawił się również mały i poręczny pilot. Mogłoby się wydawać, że jeden z flagowych telewizorów Samsunga będzie wyposażony w pilot z metalu, tak jak np. podstawka, jednak postawiono tutaj na tworzywo sztuczne. Co prawda pilot dzięki temu jest lekki, jednak nie daje poczucia solidności. Najciekawszym jego elementem jest panel słoneczny, który pozwala na naładowanie baterii. Alternatywnie znajdziemy również port USB-C. Pilot jest mały, nie posiada klawiatury numerycznej. Warto dodać, że umieszczono na nim przyciski do takich serwisów jak Disney+, Prime Video i Netflix.

Szczegółowe informacje na temat specyfikacji urządzenia znajdziecie na stronie internetowej producenta pod tym linkiem.

Jakość obrazu – jakie mam odczucia?

W modelu Samsung QE55Q80BAT producent wykorzystał matrycę QLED o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Wyświetlacz ten charakteryzuje się wysokim poziomem kontrastu i posiada bezpośrednie podświetlenie, które działa tutaj tylko na korzyść urządzenia. Odwzorowanie kolorów w dużym stopniu zależy od tego, jaki tryb obrazu ustawimy. Najlepszym ustawieniem wydawał się tryb „film”, który bardzo dobrze pokrywał paletę barw. Niemniej jednak telewizor bardzo dobrze radzi sobie z reprodukcją barw.

Na duży plus należy zaliczyć tutaj poszerzoną paletę barw w materiałach wykorzystujących technologię HDR. Pod tym względem jest to jeden z najlepszych TV, jaki możemy kupić. Ciemne barwy wypadają w przypadku Samsung QE55Q80BAT bardzo dobrze, choć trzeba przyznać, że telewizor południowokoreańskiego producenta lubi gubić detale w ciemnych scenach. Warto jednak zaznaczyć, że „problem” ten można zażegnać zwykłą korekcją ustawień.

Samsung QE55Q80BAT został wyposażony w matrycę z odświeżaniem 120 Hz i jest to jego bardzo duża zaleta. Do odwzorowania ruchu nie można się przyczepić. Ekran świetnie sprawdza się podczas oglądania wydarzeń sportowych, gdzie dynamika odgrywa bardzo ważną rolę. Oglądanie meczów jest tutaj po prostu przyjemnością i chyba nic więcej nie muszę pisać.

Po raz kolejny muszę jednak skarcić Samsunga, a robiłem to też w przypadku testu Samsung Neo QLED QN91A. Zabrakło tutaj wsparcia dla technologii Dolby Vision, która jeszcze bardziej podniosłaby poziom tego urządzenia. Warto jednak wspomnieć o możliwości sterowania telewizorem za pomocą smartfonu przy wykorzystaniu aplikacji SmartThings.

Samsung QE55Q80BAT posiada również tryb gry, który umożliwia między innymi zmianę wyjścia audio czy zmianę ustawień input lag. Niestety, nie mogłem sprawdzić wszystkich możliwości gamingowych telewizora, ponieważ posiadam jedynie PlayStation 4, której możliwości są ograniczone.

Jakość dźwięku w Samsung QE55Q80BAT

Samsung QE55Q80BAT został wyposażony w dwa przetworniki szerokopasowe, które umieszczono w dolnej cześć obudowy. Oznacza to tyle, że dźwięk kierowany jest w dół. Producent nie dał nam zbyt wielu możliwości zmiany ustawień dźwięku, ponieważ w ustawieniach możemy ustawić jedynie tryb standardowy lub wzmocnienie. Wszystko zależy od użytkownika, jednak wydaje się, że ten drugi jest zdecydowanie lepszym wyjściem.

Ogólna ocena jest bardzo pozytywna. Głośniki Samsung QE55Q80BAT charakteryzują się dobrym bassem, dźwięk jest czysty i wyraźny, choć zdarzało się, że dialogi bywały przyćmione przez wspomniane basy. Warto zaznaczyć, że korektor dźwięku jest dostępny jedynie w trybie standardowym.

Jedynym „ale” jest brak złącza słuchawkowego, co oznacza, że jeśli macie słuchawki wyposażone właśnie w złącze jack 3,5 mm jedynym sposobem będzie podłączenie ich przez transmiter Bluetooth. W przypadku głośników zewnętrznych sugeruję podłączenie kablem optycznym.

Funkcje smart telewizora Samsung QE55Q80BAT

Telewizor Samsung QE55Q80BAT pracuje na systemie operacyjnym Tizen 2020, który wprowadził kilka zmian. Zmiany są jednak bardziej kosmetyczne. Przede wszystkim menu nie jest już białe, a niebieskie, choć istnieje możliwość zmiany na czarny kolor. Zmieniono także kształt ikon i nazewnictwo poszczególnych funkcji. Niektóre z nich umieszczono również w innych miejscach.

To właśnie do działania systemu Tizen na telewizorze Samsung QE55Q80BAT mam największe zastrzeżenia. Jestem pewien, że te błędy można wyeliminować aktualizacją (która co prawda się pojawiła podczas testowania). System nie działał tak płynnie, jak w przypadku testowanego przeze mnie wcześniej telewizora Samsung Neo QLED QN91A. Przede wszystkim pojawiało się zawieszanie aplikacji serwisów streamingowych, a jedynym wyjściem z nich było wyłączenie telewizora. Co więcej, w przypadku modelu Neo QLED QN91A system po włączeniu TV był gotów do akcji i reagował natychmiastowo. W modelu QE55Q80BAT potrzebował często kilku sekund do namysłu.

Niemniej jednak, Samsung QE55Q80BAT posiada bardzo rozbudowany i przyjemny system operacyjny, który jest przede wszystkim bardzo prosty w obsłudze. Na telewizorze możemy zainstalować najpopularniejsze aplikacje streamingowe takie jak HBO Max, Netflix, Prime Video, Hulu, Disney+ czy nawet Polsat Box Go. Zdziwił mnie jednak fakt, że w sklepie nie było aplikacji TVP Sport, którą mogłem zainstalować na wcześniej testowanym telewizorze. Jeśli więc chcielibyście oglądać jakieś wydarzenie sportowe, które transmitowane jest na antenie któregoś z programów TVP, to jedynym wyborem jest przeglądarka WWW, która radzi sobie z tym bardzo dobrze.

Oczywiście do telewizora możemy podłączyć pendrive. Testowany model został wyposażony w tunery DVB-C, DVB-S/S2, DVB-T/T2, cztery porty HDMI, dwa USB, Ethernet i optyczne. Na pokładzie znajdziemy także wsparcie dla technologii Apple AirPlay, która pozwala na bezprzewodowe strumieniowanie treści z ekranu urządzeń amerykańskiej firmy.