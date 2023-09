Z jednej strony możemy zaobserwować to usilne wciskanie nam samochodów elektrycznych, które pasują do garstki odbiorców. Z drugiej jednak Shell ma paliwo nowej generacji. Pracowało nad nim 150 naukowców. Zobacz, czy ta nowość pasuje również do Twojego silnika.

Shell ma paliwo nowej generacji. Pasuje do Twojego auta?

Pięć lat pracowano nad nowymi paliwami Shell V-Power. Mają one (podobno) usuwać do 100% osadów. A to z kolei oznacza, że nasz silnik ma pracować bez jakichkolwiek awarii o wiele dłużej. Wszystko dzięki temu, że wspomniane osady nie będą gromadzić się na jego ważnych częściach. Konkretnie chodzi o zaworach dolotowych oraz wtryskiwaczach paliwa. Shell ma paliwo nowej generacji, które ma oczyszczać silnik i odzyskiwać osiągi. Czy tak się faktycznie dzieje? Podobno tak, bo marka przeprowadziła zarówno testy własne jak i zlecone. Oczywiście, jak to zawsze bywa, wszystko zależy od stanu silnika, wieku auta oraz stylu jazdy. Gwarancji na efekty nie ma, aczkolwiek zawsze mówiło się o tym, że Shell faktycznie ma dobrej jakości paliwo.

Dzisiejsze silniki są bardzo delikatne. To nie “beczka w dieslu“, która przepali dosłownie wszystko. Zaawansowane technologicznie motory montowane w nowych samochodach potrzebują dobrego paliwa. Czy takie oferuje Shell? Podobno tak. Shell V-Power ma oferować lepszą wydajność spalania. Potwierdzają to testy laboratoryjne, które przeprowadziło przedsiębiorstwo. Warto również dodać, że paliwa te zawierają takie składniki, które potrafią zmniejszyć tarcie, a to oznacza, ze kluczowe elementy silnika powinny poruszać się płynnie. Mało tego, Shell V-Power ma także zapewnić ochronę antykorozyjną.

Nawyki kierowców zmieniają się, dotyczy to zarówno stylu jazdy, jak i wymagań podczas podróży. Paliwa najlepszej jakości to dłuższe życie elementów silników samochodowych i oszczędność dla kierowców związana z kosztami przeglądów i napraw. To jest szczególnie istotnie w panujących warunkach ekonomicznych i wysokiej inflacji. Dlatego prezentujemy ulepszoną formułę paliw, z myślą o komforcie wszystkich klientów, którzy korzystają z benzyny czy oleju napędowego. W Shell wierzymy, że liczy się nie tylko to, dokąd jedziesz, ale też jakość samej podróży Monika Kielak-Łokietek, prezeska zarządu Shell Mobility i członkini zarządu Shell Polska.

Nowa promocja na stacjach Shell

Wakacje się skończyły, a z nimi wygaszono promocje, które pozwalały nam tankować taniej paliwa na stacjach Shell. Na szczęście klienci, którzy chcą “wlewać” paliwa premium takie jak Shell V-Power 95 oraz Shell V-Power Diesel powinni ucieszyć się z nowej promocji. Chodzi o uczestnictwo w programie lojalnościowym, który ma obowiazywać do 31 października bieżącego roku.

Dzięki nim będziemy mogli zyskać 30 groszy rabatu na paliwo. Oczywiście jest haczyk – chodzi o jednorazowe tankowanie maksymalnie 60 litrów benzyny lub diesla. Tak czy inaczej, nie ma limitów. tankowań, a z oferty można skorzystać siedem dni w tygodniu. Brzmi rozsądnie, prawda? Ciekawe czy tak zwany program lojalnościowy o nazwie “7 dni korzyści dla klubowiczów” będzie przedłużony czy jednak firma wprowadzi inną promocję pod koniec przyszłego miesiąca. Pożyjemy, zobaczymy.