Siedzisz długo na WC? On też lubił i teraz jeździ na wózku

Siedzisz długo na WC, kiedy wzywa Cię potrzeba? Nie oszukujmy się, kiedy do tej komnaty zabierzemy ze sobą telefon, czasoprzestrzeń się zagina i coś, co powinno trwać maksymalnie 5 minut, trwa kilkadziesiąt minut. Przypadek tego mężczyzny powinien oduczyć się tego nawyku, ponieważ jego posiadywanie na tronie zakończyło się dla niego tragicznie!

Siedzisz długo na WC? Może się to skończyć tragicznie

W dobie smartfonów, urządzenie, które mieści się w naszej dłoni, jest w stanie odtwarzać filmy, uruchamiać gry i pozwala przeglądać internet, jest niesamowitym pożeraczem czasu, a widać do dokładnie w momencie, kiedy wchodzimy do łazienki. Proces korzystania z ubikacji powinien trwać maksymalnie 5 minut, znacząco się wydłuża. Efektem tego mogą być problemy zdrowotne, takie jak hemoroidy.

Brzmi to boleśnie, jednak okazuje się, że może być zdecydowanie gorzej, bo można także trafić na wózek! Tak, tego typu sytuacja swego czasu zszokowała cały internet. 24-letni obywatel Chin, który wcześniej nie miewał problemów ze zdrowiem i był wolny od jakichkolwiek schorzeń, został sparaliżowany, bo… przeciągnął swój pobyt w ubikacji. Odpowiedz sobie teraz na pytanie – też siedzisz długo na WC?

30 minut korzystania z WC skończyło się paraliżem

24-letni mężczyzna postanowił załatwić sprawę, jednak wiedział, że trochę mu to zajmie, dlatego też wziął ze sobą smartfona. Brzmi znajomo, prawda? Robi tak większość z nas. Niestety, dla niego skończyło się to bardzo źle. Po 30 minutach, kiedy nie dawał on żadnych oznak życia, jego rodzina postanowiła sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Po otwarciu drzwi, mężczyzna leżał nieprzytomny na ziemi.

W szpitalu okazało się, że doznał on paraliżu. Doktor, który zajął się jego sprawą, stwierdził, że przez to, że przez długi czas zajmował on jedną pozycję siedzącą, ta mocno ograniczyła przepływ krwi w jego organizmie. Ponadto cyrkulacja powietrza w toalecie była słaba ze względu na zamkniętą przestrzeń. Niestety, kiedy postanowił wstać, doszło do niedoboru tlenu w jego mózgu, co ostatecznie skończyło się dla niego tragicznie.

