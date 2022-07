Skonfiskowane Ferrari kosztowało czeską policję 340,000 CZK. Jest to niewiele ponad 65 tysięcy złotych przeliczając na naszą walutę.

Skonfiskowane Ferrari

Uważam, że trzeba popierać takie inicjatywy. Policja Republiki Czeskiej skonfiskowane Ferrari 458 posiada w swoich szeregach już od 10 lat. Cała kwota 340 000 CZK została przeznaczona na doprowadzenie go do staniu użytkowania oraz na dostosowanie do służby. Żeby być bardziej dokładnym, 130 000 CZK (25 tys zł) zostało przeznaczone na serwis. Natomiast auto posiada zaledwie 2000 km przebiegu. Od 10 lat stało i było nieruszane.

Tak szybkie skonfiskowane Ferrari według służb czeskich używane będzie jedynie przez wysoce przeszkolonych oficerów. Ma zostać użyte do patrolowania autostrad oraz przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom na różnego rodzaju spotach motoryzacyjnych. W skrócie ma być to sportowe auto do przeciwdziałania ulicznych wyścigom.

Skonfiskowane Ferrari zasiliło szeregi czeskiej policji

Co składało się na przeróbki?

Warto również wspomnieć co trzeba było zrobić, żeby dostosować samochód. Przede wszystkim malowanie. Auto musiało zostać oklejone w barwy policyjne. Ponadto, cały system kamer, radio, światła ostrzegawcze, wyświetlacze czy nowy radar do mierzenia prędkości.

Czeska policja twierdzi jednak, że skonfiskowane Ferrari nie jest najdroższym autem w szeregach. Bowiem w 2021 roku policja w Republice Czeskiej skonfiskowała 900 samochodów z czego większość została już sprzedana w celu pokrycia szkód wyrządzonych przez oskarżonych.

@https://www.policie.cz/