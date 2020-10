Sponsored Materiał zewnętrzny

Uzależnienie od alkoholu to jedna z poważniejszych chorób, jaka może spotkać człowieka. Alkohol przyjmowany w dużych ilościach jest substancją szkodliwą dla naszego zdrowia, prowadzącą do trwałych ubytków na zdrowiu, a nawet śmierci. Konsekwencje zbyt często spożywania alkoholu i uzależnienia są dotkliwe, dlatego leczenie alkoholizmu jest w Polsce darmowe dla wszystkich. Alkoholizm wpływa na każdą dziedzinę naszego życia, a postępując tylko bardziej przyczynia się do utraty zdrowia, destrukcji więzów rodzinnych czy pozycji społecznej. Sprawdźmy skutki uzależnienia od alkoholu.

Wpływ alkoholizmu na zdrowie

Warto na samym początku powiedzieć o licznych efektach ubocznych, jakie alkohol ma na nasz organizm. Spożywanie dużych ilości alkoholu prowadzi do szeregu komplikacji zdrowotnych, a także sprawia, że występuje u chorego zespół abstynencyjny, czyli silna reakcja fizjologiczna organizmu na odstawienie alkoholu.

Alkoholizm prowadzi do występowania takich objawów zdrowotnych, jak: silne bóle głowy, zawroty głowy, wymioty, biegunki, żylaki żołądka, uszkodzenia układu metabolicznego w postaci martwicy trzustki i wątroby, kołatanie i zaburzenie rytmu serca, problemy z układem nerwowym, nowotwory jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby i piersi (szczególnie u kobiet). Przy odstawieniu alkoholu u chorych występują objawy takie jak: poty, kołatanie serca, wymioty i bóle głowy, problemy z zaśnięciem oraz padaczka alkoholowa. Taki stan może w konsekwencji prowadzić do śmierci.

Do tego trzeba dodać wszelkie dolegliwości psychiczne. Jedną z częstszych chorób towarzyszących uzależnieniu jest depresja. Chorzy cierpią również na zaniki pamięci (tak zwane luki w pamięci, które występują podczas spożywania alkoholu), mają problemy z tym, by odróżnić prawdę od mistyfikacji.

skutki uzależnienia od alkoholu

Screen z aplikacji Helping Hand. Źródło: hh24.pl

Wpływ alkoholizmu na życie rodzinne i zawodowe

Gdy uzależnienie bierze górę, wszystko inne schodzi na dalszy plan. Chory znajdzie każde usprawiedliwienie, by sięgnąć po kolejną butelkę. A to w konsekwencji prowadzi do zniszczenia bliższych relacji i znajomości, a także problemów w pracy.

W zaawansowanych stadiach choroby uzależniony nie zważa na to gdzie pije, jak wygląda czy jak jego akcje wpływają na otoczenie. Picie jest jedynym ratunkiem przed miażdżącymi wyrzutami sumienia, więc chory zrobi wszystko, by nie przestać. Często osoby uzależnione tracą swoją pozycję, majątki i pracę, a przerwy pomiędzy ciągami picia stają się coraz krótsze. Uzależnieni narażeni są na przedawkowanie, a w konsekwencji śmierć.

Skutki uzależnienia od alkoholu. Gdzie szukać pomocy?

Warto udać się do przychodni, poradni leczenia uzależnień lub skorzystać z aplikacji mobilnej dla uzależnionych Helping Hand.