Smartfon poniżej 1000 zł z 5G? Tego modelu szukasz

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy telefon kosztują naprawdę dużo, kupno urządzenia budżetowego może z czasem okazać się złą inwestycją. Bo jaki smartfon poniżej 1000 zł może być dobry? Oppo A79 5G to urządzenie, które wyrzuca to przeświadczenie do kosza! Posiada wszystko i przede wszystkim kosztuje niewiele!

Dobry telefon to według wielu taki, który w przystępnej cenie oferuje wszystko, co ten flagowy model, a dokładnie takim urządzeniem jest Oppo A79 5G. Smartfon chińskiego producenta został wyposażony w jakościowe komponenty, które gwarantują wysoką jakość działania. Znajdziemy tutaj oczywiście wsparcie dla łączności 5G, gwarantującej szybkie połączenie internetowe i wiele więcej!

Procesor MediaTek 6020 jest mózgiem Oppo A79 5G i zapewnia odpowiednią moc obliczeniową, którą wykorzystamy podczas codziennych czynności. O długość pracy na pojedynczym ładowaniu dba akumulator o pojemności 5000 mAh, a także technologia szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 33W. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie naładować urządzenie do 51% w 30 minut. Smartfon posiada technologię intensywnego oszczędzania energii i inteligentnego ładowania nocnego.

Codzienne procesy nie będą stanowiły dla Oppo A79 5G żadnego wyzwania, ponieważ na pokładzie znajdziemy 8 GB pamięci RAM, a do dyspozycji użytkownika przekazano dysk 256 GB. Urządzenie pracuje na autorskim systemie ColorOS 13 z ciekawą funkcją Autopikselizacji, która zamazuje nazwę konwersacji oraz pseudonim czy zdjęcie osoby, z którą rozmawiamy za pomocą jednego kliknięcia. To wpływa na zwiększone bezpieczeństwo prywatności!

Obudowa A79 5G oferuje elegancki design, który wpada w oko. Urządzenie oferowane jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Mystery Black) i fioletowej (Dazzling Purple). Obudowa jest odporna nie tylko na wodę czy kurz (IPX4), ale również na odciski palców! Smukła konstrukcja sprawia, że telefon leży bardzo dobrze w dłoni.

Ekran wykorzystany w tym modelu posiada 6,72-cala i oferuje on rozdzielczość FHD+. Jego jasność może osiągnąć 680 nitów, co przełoży się na bardziej komfortowe korzystanie z urządzenia nawet przy intensywnym świetle. Z tyłu znajdziemy dwa obiektywy: główny 50MP oraz dodatkowy 2MP, natomiast kamerka do selfie oferuje 8MP. Warto też dodać, że urządzenie posiada dwa nowe głośniki stereo, które mają oferować o 86% lepszą jakość dźwięku względem poprzednika.

Dostępność

Smartfon A79 5G to model, który oferuje zdecydowanie więcej, niż sugeruje to jego cena. Producent nie tylko zapewnił tutaj mocne komponenty, ale również zadbał o odpowiednie wsparcie – kupując telefon dostajemy 3-letnie wsparcie bezpieczeństwa i oprogramowania (3+3 lata)! Sugerowana przez producenta cena, to 999 złotych i jest to niesamowity deal.

Źródło: opr. wł./info. prasowe Oppo