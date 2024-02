Jeśli chciałbyś kupić smartwatch ze słuchawkami, masz do tego świetną okazję. Dlaczego? Pojawiła się promocja, dzięki której HUAWEI WATCH Buds został przeceniony o 550 zł! Mowa o kwocie na poziomie 1749 zł, gdzie najniższa cena tego modelu z ostatnich dni wynosiła 2299 zł.

Smartwatch ze słuchawkami taniej o 550 zł. Gdzie go kupić?

Smartwatch ze słuchawkami HUAWEI WATCH Buds. Co to takiego?

Osobiście nie testowałem tego modelu ale wydaje mi się, że to świetna rzecz. Dlaczego? Producent postanowił schować w smartwatchu… słuchawki douszne! Jakim cudem? A no, takim, że faktycznie jest to konstrukcja 2-w-1, która zawiera otwieraną tarczę z magnetycznym mocowaniem, kopertę ze stali nierdzewnej i zakrzywione szkło 3D oraz wspomniane słuchawki z aktywną redukcją szumów. Świetna rzecz. Chcesz posłuchać muzyki? Nie ma sprawy – słuchawki zawsze będą z Tobą. Sam smartwatch jest również bardzo dobrze wyposażony jeśli chodzi o właściwości techniczne. Mam na myśli ekran AMOLED 1,43 cala, monitorowanie natlenienia krwi, tętna, stresu czy snu. Ma również ponad 80 trybów treningowych, łączność GPS i Bluetooth.

Co najważniejsze, model ten jest kompatybilny zarówno z urządzeniami wyposażonymi w Androida, jak i w iOS. Według producenta jedno ładowanie ma wystarczać na trzy dni pracy – zarówno słuchawek, jak i smartwatcha HUAWEI WATCH Buds. Jeśli chcecie poznać szczegółowe informacje na temat tego modelu, możecie to zrobić odwiedzając stronę producenta – HUAWEI.

Dobra promocja na smartwatch ze słuchawkami HUAWEI WATCH Buds

Model ten kosztuje 2299 zł. Całkiem sporo, prawda? Nawet pomimo tego, że jest to w pewnym sensie urządzenie dwa w jednym. Akurat z okazji piątych urodzin sklepu Huawei.pl mamy świetną, weekendową promocję, dzięki której w naszym portfelu zostanie pięćset złotych! Ba, jeśli zastosujecie kupon rabatowy: A50WEEKEND łącznie oszczędzicie aż pięćset pięćdziesiąt złotych zakładając, że zdecydujecie się na zakup np. wspomnianego HUAWEI WATCH Buds.

W skrócie, kupon możecie wykorzystać za pośrednictwem sklepu Huawei.pl. Dodam jeszcze, że nie łączy się on z innymi kodami rabatowymi oraz kuponami. Promocja startuje dziś, 23 lutego o godzinie 16:00 i będzie obowiązywać do niedzieli, 25 lutego bieżącego roku do godziny 23:59.

Weekendowe promocje w sklepie Huawei.pl

To nie jedyna promocja, która obowiązuje przez ten weekend w sklepie Huawei.pl. O 150 zł przeceniono między innymi HUAWEI FreeBuds 5 (z 699 na 549 zł) oraz HUAWEI WATCH GT3 PRO 43mm Elegant (z 1899 zł na 1749 zł). Chodzi o smartwatch z ceramiczną bransoletą. Promocja obowiązuje również w przypadku HUAWEI WATCH FIT 2 Classic, który został przeceniony z 599 zł na 549 zł. Mowa o modelu z białym skórzanym paskiem.

