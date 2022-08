Solidigm zapowiada nowe tanie i szybkie dyski SSD M.2

Pewnie wiele z Was zadaje sobie pytanie co to w ogóle jest za firma. Solidigm w grudniu 2021 roku przejęła biznes dysków Intela. Właśnie pierwsze ich dyski trafiły do sprzedaży w Polsce. Na ten moment producent zaprezentował Solidigm P41 Plus, który jest dostępny w trzech wariantach: 512GB, 1 oraz 2 TB. Obsługują one PCIe 4.0, a prędkość sekwencyjna ma wynosić do 4125 MB/s.. Pomimo niezłych deklaracji producenta niestety nie znamy rzeczywistych osiągów dysków przez brak testów, a także nie możemy zestawić ich z popularnymi rozwiązaniami już dostępnymi, bo nawet nie znamy cen.

Spółka Solidigm zainwestowała w oprogramowanie dyskowe, które pozwala zmaksymalizować wrażenia użytkownika. W efekcie prezentuje Solidigm Synergy™, opcjonalny pakiet, który obejmuje zarówno sterownik dysku, jak i aplikację dla systemu Windows z narzędziami do monitorowania stanu dysku. Sterownik dysku obsługuje buforowanie zarządzane w komputerze hosta poprzez monitorowanie schematów użytkowania w celu identyfikacji danych o wysokim priorytecie i przechowywania najważniejszych pozycji w pamięci podręcznej, aby umożliwić szybsze odczyty danych w miarę zapełniania się dysku. Oprogramowanie można pobrać za darmo na na naszej stronie.

Dyski są oparte o kości 3D NAND QLC od Microna, a zastosowany kontroler to Silicon Motion SM2269XT. Na dyski udzielana jest 5 letnia gwarancja.

Specyfikacja dysków Solidigm:

P41 Plus 512 GB

Kontroler : Silicon Motion SM2269XT

: Silicon Motion SM2269XT Kości pamięci : Micron 3D QLC NAND

: Micron 3D QLC NAND Odczyt/zapis sekwencyjny : 3500/1625 MB/

: 3500/1625 MB/ Liczba operacji losowych : 115 000 IOPS

: 115 000 IOPS Gwarancja / TBW: 5 lat / 200 TB

P41 Plus 1 TB

Kontroler : Silicon Motion SM2269XT

: Silicon Motion SM2269XT Kości pamięci : Micron 3D QLC NAND

: Micron 3D QLC NAND Odczyt/zapis sekwencyjny : 4125/2950 MB/s

: 4125/2950 MB/s Liczba operacji losowych : 225 000 IOPS

: 225 000 IOPS Gwarancja / TBW: 5 lat / 400 TB

P41 Plus 2 TB

Kontroler : Silicon Motion SM2269XT

: Silicon Motion SM2269XT Kości pamięci : Micron 3D QLC NAND

: Micron 3D QLC NAND Odczyt/zapis sekwencyjny : 4125/3325 MB/s

: 4125/3325 MB/s Liczba operacji losowych : 390 000 IOPS

: 390 000 IOPS Gwarancja / TBW: 5 lat / 800 TB

Źródło: Solidigm

