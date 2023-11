Pojawia się coraz więcej informacji na temat nowego paliwa, które zostanie wdrożone w styczniu 2024. Jeśli nie wiesz czy możesz tankować benzynę E10, pojawiła się nowa strona przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Pisałem o tym, że na początku przyszłego roku do sprzedaży trafi nowa benzyna. Niestety, nie wszystkie auta będą do niej przystosowane. Szczególnie problem pojawia się w przypadku starszych samochodów. Jeśli nie wiesz czy możesz tankować benzynę E10, możesz sprawdzić artykuł, w którym przedstawiłem wszystkie modele, które niestety nie powinny stosować tego paliwa, ponieważ może dojść do uszkodzenia silnika. Jeśli nadal nie masz pewności czy możesz tankować benzynę E10, są dwie opcje, które zaprezentowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Możesz tankować benzynę E10? Nie wiesz? Tutaj sprawdzisz!

Zastanawiasz się czy możesz tankować benzynę E10? Ministerstwo Ci podpowie

Sprawa wygląda tak. Z racji różnych zmian mających na celu dbanie o naszą planetę, niebawem na stacjach paliw w przypadku PB95 będziemy tankowali benzynę E10. O ile nowsze auta są przystosowane do paliwa, które ma większą zawartość “bio”, o tyle te starsze mogą mieć problem. Jeśli w instrukcji obsługi nie znajdziesz informacji na ten temat, masz dwie opcje. Pierwsza z nich została przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wystarczy, że zaglądniesz na tą stronę i wybierzesz dane o swoim samochodzie, takie jak marka, model oraz rok produkcji. Po chwili pojawi Ci się informacja czy Twój samochód wyposażony w konkretny silnik będzie mógł pracować z nowym paliwem E10.

Co, jeśli mojego samochodu nie ma na stronie Ministerstwa?

Raczej nie jest to możliwe, aczkolwiek w przypadku, gdyby faktycznie po odwiedzeniu strony e10.klimat.gov.pl nie pojawiły się informacje na temat Twojego auta, masz jeszcze dwie opcje. Pierwsza – zapytaj producenta samochodu. Może będzie wiedział. Druga – użyj benzyny premium czyli PB98. W 2024 roku nadal będzie to benzyna E5. W skrócie, musisz stosować droższe paliwo, jeśli nadal chcesz jeździć swoim starym samochodem. O ile w przypadku klasyków raczej nie będzie to problem, o tyle posiadacze naprawdę starych pojazdów, którzy nie mogą sobie pozwolić na nowsze auto… Sami wiecie.