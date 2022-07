Czas na kolejne spotkanie drugiej kolejki PKO Ekstraklasa 2022/23. Dziś o godzinie 19:00 rozpocznie się mecz Stal Mielec vs Radomiak Radom. Nie jest to ostatnie spotkanie tej kolejki, bowiem z racji kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy przełożono trzy mecze.

Mowa o takich spotkaniach jak Piast – Raków, Miedź – Lech oraz Lechia – Górnik. Co ciekawe, Pogoń Szczecin pomimo tego, że rozegrał mecz eliminacyjny w czwartek, wczoraj (niedziela) rozegrał we Wrocławiu spotkanie ligowe. Niestety, piłkarze ze Szczecina nie dali rady Śląskowi przegrywając 2:1. Wróćmy jednak do dzisiejszego meczu: Stal Mielec vs Radomiak Radom. Warto przypomnieć, że w pierwszej kolejce drużyna z Mielca pokonała Lech Poznań, który grał przecież u siebie. Widać więc, ze Stal „jest na gazie”. Z kolei Radomiak pierwsze spotkanie PKO Ekstraklasa 2022/23 zremisował, a więc powinien walczyć o kolejne punkty, które pozwolą mu „wskoczyć” na lepsze miejsce w tabeli. Może więc dziś być w Mielcu naprawdę ciekawie.

Stal Mielec vs Radomiak Radom – PKO Ekstraklasa 2022/23.

Stal Mielec vs Radomiak Radom 25.07.2022 – gdzie oglądać mecz?

Spotkanie można zobaczyć na Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Początek meczu o godzinie 19:00, jednak studio przedmeczowe zostało zaplanowane na godzinę 18:40. Warto również wspomnieć o tym, że spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, jeden z najpopularniejszych sędziów, który miał okazję brać udział w spotkaniahc Ligi Mistrzów, EURO 2016 i Mistrzostw Świata 2018.

Co ciekawe, kibice, którzy chcą dziś oglądać spotkanie na żywo z piwem w ręku nie będą pocieszeni. Z racji tego, że będzie to impreza masowa podwyższonego ryzyka, podczas spotkanie nie będą mogły być sprzedawane napoje alkoholowe.

Stal Mielec vs Radomiak Radom 25.07.2022 – kto wygra spotkanie?

Tak naprawdę trudno wskazać faworyta. Fakt, Stal Mielec wygrała pierwsze spotkanie z Lechem Poznań, a teraz gra przed własną publicznością – warto byłoby się wykazać. Wszyscy jednak doskonale wiemy, że polska liga jest nieobliczalna. Tym bardziej, że Radomiak Radom jest bojowo nastawiony i na pewno nie chce zakończyć drugiej kolejki PKO Ekstraklasa 2022/23 z jednym punktem na koncie.

