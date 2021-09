Starlink już dostępny na Polskim rynku!

Starlink pozwala na dostęp do internetu w miejscach, gdzie normalnie jest to niemożliwe. Usługa ta już wcześniej zadebiutowała na rynku globalnym, jednak nie była początkowo dostępna w naszym kraju. Osoby bardziej zaznajomione w tym temacie będą wiedzieć, jednak spora część może nie widzieć co i jak. Z czym to się właściwie je?

Starlink z zasięgiem na całym globie?

Starlink już niedługo ma stać się globalnym dostawcą usług internetowych. Podczas konferencji Macquarie Grup firma SpaceX zapowiedziała, że do końca września 1800 satelitów dotrze w kosmos. Wówczas zasięg ma objąć całą planetę. Na to wygląda, że wszystko idzie zgodnie z planem, ponieważ firma ogłosiła podjęcie działalności na kolejnych obszarach, w tym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, że to bardzo dobry rozwój technologii, ponieważ poprawienie zasięgu w każdym miejscu na Ziemi pozwoliłoby nie tylko lepsze możliwości świadczenia usług, ale także szybszą komunikację.

Starlink mimo, że już dostępny w ww. państwie, to jednak będzie on działał w mocno ograniczonym zakresie. Prędkość transmisji ma wahać się od 50 do 150 Mb/s. Wartość ta ma stopniowo wzrastać wraz z pojawianiem się kolejnych satelitów na orbicie Ziemi. Dodatkowo mogą nastąpić krótkie utraty łączności, również ma to ulec poprawie z czasem. Na razie są to tylko puste słowa, jednak firma na tak dużą skalę nie wypowiadałaby obietnic, których nie jest w stanie dotrzymać.

Co w wypadku, gdy chciał/a bym zakupić tą usługę?

Jeśli jesteście zainteresowani ową usługą to wystarczyć złożyć zamówienie na stronie Starlink. Może wystąpić komunikat z wiadomością o braku wsparcia dla Waszej okolicy. Należy wówczas złożyć depozyt, aby utrzymać swoje miejsce w kolejce. Ruszyły także publiczne testy tej usługi. Przyciągnęło to ponad 10 000 subskrybentów w 11 krajach. Użytkownicy dostarczyli informacji na temat prędkości, zasięgu czy stabilności. Pobieranie w większości przypadków oscyluje w okolicy 200 Mb/s, zaś wysyłanie wynosi około 30 Mb/s. Dla jednych może to być dużo, dla innych mało, jednak pamiętajmy, że wiele osób nie ma nawet ułamka tej wartości przez chociażby słaby zasięg czy ciężki teren do postawienie nadajnika. Starlink ma to zmienić, czy tak będzie? Myślę, że są na to spore szanse.

Jakie jest Wasze zdanie na temat Starlink’a i pomysłu, jaki przedstawia ta usługa? Koniecznie podzielcie się swoim zdaniem w sekcji komentarzy.