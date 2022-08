Steam właśnie ułatwił dodawanie darmowych gier i DLC

Gdy pojawiały się gry za darmo to zamiast opcji zakupu pojawiała się opcja „Zagraj”, dzięki której rozdawana gra za darmo była automatycznie pobierana na nasz komputer. Teraz się to zmienia i wygląda dosyć podobnie jak na Epic Games Store. Obok opcji „Zagraj” pojawiła się nowa opcja „Dodaj do biblioteki”, dzięki czemu od razu przypisze nam się tytuł do konta, a pobieranie jak i późniejszą rozgrywkę będziemy mogli rozpocząć w dowolnie wybranym przez nas momencie w przyszłości.

Steam zmienia to również dla gier free to play

Opcja ta również uległa zmianie w kontekście gier free to play. Finalnie możemy przypisać taką produkcję do biblioteki i odpalić w wolnym czasie, wcześniej jeśli chcieliśmy zagrać w taki tytuł w przyszłości, bo załóżmy, że nas zaciekawił to musieliśmy go „utykać” po listach życzeń, obserwowanych grach, czy może jakichś własnych notatkach.

Źródło: Steam

