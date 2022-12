Sylwester 2023 w Zakopanem? Nie. Polacy nie pojadą w Tatry.

Zostało nam dosłownie kilka dni do czasu, w którym świętujemy nadejście nowego roku. W tym czasie osoby, które chciały jechać w Tatry, mogły wręcz zapomnieć o dostępnym noclegu. A jednak, nie tym razem. Jeśli marzy się Wam sylwester 2023 w Zakopanem, nadal jest okazja, by trafić na wolne pokoje. Dlaczego? Cóż, chyba każdy się domyśla, jaki jest powód.

Byłem raz na sylwestra w Zakopanem i mogę powiedzieć szczerze – nigdy więcej. Tłumy, brak miejsc w jakiejkolwiek karczmie, a jeśli chodzi o scenę – życzę powodzenia i wytrwałości, jeśli chcecie podejść bliżej. Jeśli i tak się nie zniechęciliście, nadarza się okazja, by faktycznie spędzić sylwester 2023 w Zakopanem. A to dlatego, że według analiz, baza noclegowa nadal czeka na turystów. Miejscowi mówią wprost – jeszcze rok temu, w tym okresie praktycznie wszystko było zarezerwowane, a dziś można przebierać w ofertach. Tak czy inaczej, Polacy nie są chętni, by w tym okresie jechać w Tatry. Ja się wcale nie dziwię.

Sylwester 2023 w Zakopanem? Nie. Polacy nie jadą w Tatry.

Sylwester 2023 w Zakopanem? Nadal dużo wolnych miejsc noclegowych

Przede wszystkim ci, którzy zdecydują się na sylwester w Tatrach wybierają o wiele krótsze pobyty. Nic w tym dziwnego, wystarczy odwiedzić jeden z portali, na których można zarezerwować apartament. Przykłady? Proszę bardzo. Jakiś czas temu odwiedziłem bardzo fajne miejsce – Karpielówka A-9 Premium. I cóż, poza sezonem to miejsce dostępne jest od 399 zł, natomiast w sylwestra musicie wydać aż 1299 zł za dobę. Mało tego! Właściciel wymaga, aby zarezerwować minimum pięć noclegów! Co ciekawe, to wcale nie jest najwyższa cena za dobę w przypadku apartamentów w Tatrach.

Wystarczy przytoczyć słowa Karola Wagnera z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Podczas rozmowy z RMF24 stwierdził, że niektórzy goście odwołują swoje przyjazdy – między innymi ze względu na pogodę. Fakt, miejscowi przedsiębiorcy nadal liczą na to, że turyści jednak zdecydują się na sylwester w Zakopanem. Nie oszukujmy się jednak. Polacy zacisnęli pasa, dlatego wiedząc, że zazwyczaj okres ten to przede wszystkim tłumy ludzi, wiele osób rezygnuje z gór. A co ciekawe, o wiele taniej można spędzić sylwestra nad morzem.