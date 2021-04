System radarów ochrony pieszych – technologia dbająca o bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo na drogach jest niezwykle ważne dla producentów samochodów. Z racji tego obecnie praktycznie każde auto wyposażone jest w radarowy system wykrywania pieszych. Nie zawsze jednak pracuje to tak jak zakładał sobie producenta. Wydaje się, że przełom jest bliski, ponieważ powstaje system, który będzie skuteczniej chronił pieszych.

Nowy system radarów ochrony pieszych umieszczany na ulicach

Nowe rozwiązanie, które ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych przewiduje umieszczenie radarów na ulicach. Za przygotowanie odpowiada niemiecki zespół badawczy Fraunhofer, a system radarów ochrony pieszych jest częścią projektu HORIS. Cały projekt systemu opiera się na infrastrukturze sensorów radarowych MIMO (Multiple Input – Multiple Output). System radarów ochrony pieszych ma być umieszczony w miejscach, w których często można spotkać pieszych – przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe czy strefy szkolne.

Pierwszy prototyp systemu radarów został umieszczony na przystanku autobusowym na uniwersyteckim kampusie Technische Hochschule Ingolstadt University. Dwa radary monitorują jednocześnie do ośmiu osób i śledzą w którą stronę się poruszają. Określają czy istnieje ryzyko niebezpieczeństwa.

Prototypowy system działa już na przystanku autobusowym.

Jak miałby działać system ostrzegania?

System radarów ochrony pieszych ma nieustannie skanować otoczenie z częstotliwością 100 razy na sekundę. Każdy sensor jest w stanie zlokalizować się zbliżającą się osobę, ocenić jego dokładną prędkość oraz kierunek w którym się porusza. W praktyce wyglądać będzie to mniej więcej tak, że jeśli system odczyta prędkość poruszającej się osoby i obliczy, że istnieje ryzyko, że wyjdzie prosto pod samochód, to do auta zostanie wysłane specjalne ostrzeżenie. Wysłany sygnał zostanie odebrany przez system samochód-infrastruktura (V2I) pojazdów znajdujących się w pobliżu. Alert audio-wizualny pojawi się w pojazdach, które mogą potrącić pieszego. Docelowo system ten miałby również automatycznie inicjować proces hamowania.

To nie wszystko, ponieważ według informacji podanych przez zespół badawczy Fraunhofer system ten miałby informować kierowców również o tym, że wjechali do strefy o dużym ruchu pieszych. System oznajmiałby, że w obszarze w którym teraz się poruszają jest mocno uczęszczany przez pieszych i istnieje ryzyko niebezpieczeństwa. Nowy system do swojej pracy nie wykorzystuje żadnych kamer, więc kwestia prywatności nie jest tutaj problemem.