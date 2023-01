W sieci pojawiły się kolejne szczegóły na temat iPhone 15. Jeden z leakerów zdradził, jak będzie wyglądała następna generacja smartfonów od amerykańskiego giganta. W podstawowej wersji dostaniemy coś, na co czekaliśmy. Co szykuje Apple?

Co szykuje dla nas Apple? Szczegóły na temat iPhone 15

Do premiery nowej generacji smartfonów zostało jeszcze osiem miesięcy, ponieważ te zaprezentowane zostaną prawdopodobnie we wrześniu, jednak już teraz pojawiają się szczegóły na temat iPhone 15. Najnowsze z nich dotyczą designu oraz projektu nadchodzącej generacji. Co takiego pojawi się w nowych telefonach Apple?

Wersja Ultra ma wyróżniać się na tle innych modeli.

Informacje na temat wyglądu iPhone 15 podał leaker @ShrimpApplePro. Według niego smartfon o nazwie Ultra, czyli obecny Pro Max będzie wyróżniał się swoim wyglądem od pozostałych urządzeń, natomiast wszystkie będą oferowały tę samą przekątną ekranu, co w przypadku obecnie panującej generacji. Jakie są najnowsze szczegóły na temat iPhone 15?

Cieńsze ramki, zaokrąglone krawędzie i wiele innych

Szczegóły na temat iPhone 15, które przekazał użytkownik @ShrimpApplePro, zdradzają, że nowa seria będzie mocno różniła się od poprzedniej. Zacznijmy od podstawowych wersji, które według leakera zyskają nowy notch, czyli Dynamiczną Wyspę, która obecnie stosowana jest właśnie w wersjach Pro. Taka sama pozostanie warstwa Ceramic Shield oraz prawdopodobnie przednia kamerka.

Najciekawiej jednak zapowiada się wersja Ultra, która zastąpi Pro Max. Według tego przecieku najmocniejszy wariant będzie “piękny”. Co to oznacza? Leaker zdradza, że w tym modelu znajdziemy jeszcze cieńsze ramki wokół ekranu. Do tego wszystkiego znajdziemy tutaj zaokrąglone krawędzie, ale nie w kwestii ekranu, tylko obudowy, co ma dać podobny efekt, co w Apple Watch. Podobne rozwiązanie ma wykorzystywać wersja 15 Pro.

Szczegóły na temat iPhone 15. Na to czekaliśmy!

Źródło: Twitter