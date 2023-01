iPhone wybuchł w nocy, podczas ładowania! [WIDEO]

Ładowanie w nocy to coś, co często robi każdy z nas. Nie jest to jednak dobra praktyka zarówno dla nas, jak i samego urządzenia. Zwłaszcza jeśli mówimy o starych urządzeniach. Ten iPhone wybuchł podczas tego procesu. Wszystko nagrała kamera!

Niebezpieczna sytuacja z telefonem Apple

O wybuchających smartfonach w ostatnim czasie słyszymy dość często. Wiele razy zdarzyło się, że bateria w smartfonie OnePlus nagle zajęła się ogniem i uszkodziła użytkownika. Tym razem oberwało się Apple, ponieważ iPhone wybuchł podczas nocnego ładowania.

Na obronę amerykańskiego producenta trzeba jednak podkreślić, że smartfon, który wybuchł to stary iPhone 4. Mówimy więc tutaj o 12-letnim smartfonie, którego użytkownik ma od premiery. Niestety, iPhone wybuchł podczas ładowania. Wszystko nagrała kamera!

iPhone wybuchł. Wszystko nagrała kamera!

Brian Leisgang to użytkownik starego iPhone 4, który mocno nastraszył swojego właściciela i wszystkich domowników. Jak wyznał użytkownik, podłączył on smartfon do ładowania po tym, jak jego dziecko skończyło go używać.

Nagle, około 1 w nocy, kiedy wszyscy spali, iPhone wybuchł i stanął w płomieniach. Całe zjawisko zarejestrowała kamera umieszczona w salonie, która posiada czujnik ruchu. Leisgang przyznał, że obyło się bez większych strat, a poprzedzającego dnia opróżnili oni półkę, pod którą leżał smartfon. Z reguły znajdują się na niej książki i inne papierowe rzeczy. Cała sytuacja mogła skończyć się zdecydowanie gorzej.

Na całe szczęście dzisiejsze urządzenia elektroniczne posiadają specjalne zabezpieczenia, które po przekroczeniu konkretnego procentu naładowania baterii, ładowanie zwalnia.

Źródło: Facebook