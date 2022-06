Szczoteczka rotacyjna czy soniczna – różnice rozwiązań.

Stoisz przed wyborem szczoteczki elektrycznej? Zastanawiasz się, co wybrać – tzw. szczoteczkę rotacyjną czy soniczną? Podpowiemy Ci, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy tymi modelami. Sprawdź, co lepiej się u Ciebie sprawdzi – szczoteczka rotacyjna czy soniczna.

Szczoteczka rotacyjna czy soniczna – różnice

Korzystanie ze szczoteczki elektrycznej to lepszy wybór niż tradycyjna szczoteczka manualna do mycia zębów. Modele elektryczne wykonują znacznie więcej ruchów na minutę, zapewniając skuteczniejsze mycie zębów. Na jaki model warto postawić? Jakie są różnice między szczoteczką rotacyjną a soniczną?

Na wstępie warto wyjaśnić, że poprawną formą są określenia szczoteczka oscylacyjno-rotacyjna (OR) oraz szczoteczka oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjna (ORP). Będziemy z nich korzystać zamiennie z potocznym, często używanym określeniem ‘’szczoteczka rotacyjna’’.

Kształt główki szczoteczki i wykonywane ruchy

Szczoteczki nazywane rotacyjnymi mają okrągłą, niewielką końcówkę, która wykonuje ruchy oscylacyjno-rotacyjne lub oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjne. Jej wymiar odpowiada powierzchni jednego zęba – szczotkowanie polega na przykładaniu końcówki do poszczególnych zębów. Szczoteczka soniczna ma podłużną końcówkę, podobną wizualnie do tradycyjnej szczoteczki manualnej i wykonuje ruchy pulsacyjne i wymiatające, obejmując powierzchnię zęba i sąsiadujące przestrzenie miedzyzębowe. To właśnie ruch wymiatający jest rekomendowany przez lekarzy stomatologów.

Liczba ruchów na minutę

Szczoteczki oscylacyjno-rotacyjne i oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjne wykonują około 7 tys. obrotów na minutę – szybkie ruchy włókien ułatwiają czyszczenie zębów. Szczoteczki soniczne wykonują od 31 tys. do 62 tys. ruchów na minutę, zapewniając delikatne, ale jednocześnie skuteczne mycie zębów. Czy wiesz, że jedno szczotkowanie zębów szczoteczką soniczną odpowiada 2 tygodniom mycia zębów szczoteczką manualną? Wszystko za sprawą tego, że szczoteczką manualną możesz wykonać zaledwie 200 ruchów na minutę.

Działanie szczoteczki rotacyjnej a sonicznej

Jak działa szczoteczka soniczna? Włókna końcówki pulsują i drgają, usuwając płytkę bakteryjną oraz wprawiając w ruch również mieszaninę pasty i śliny – powstają mikrobąbelki, które skutecznie wnikają w przestrzenie międzyzębowe. Technologia soniczna pozwala precyzyjnie i bezpiecznie usuwać płytkę bakteryjną, nie podrażniając przy tym dziąseł. Szczoteczka soniczna umożliwia również usuwanie powierzchniowych przebarwień, powstających od niektórych spożywanych pokarmów i używek. Sprawdź szczoteczki soniczne Philips i dowiedz się więcej o tym, jak działa szczoteczka soniczna .

Działanie szczoteczki oscylacyjno-rotacyjnej opiera się głównie na obrotowym, intensywnym ruchu główki, która pozwala skutecznie oczyścić powierzchnię zębów, usuwając osad nazębny.

Szczoteczka rotacyjna czy soniczna – różnice rozwiązań.

Szczoteczka rotacyjna czy soniczna – którą wybrać?

Początkowo na rynku były dostępne głównie szczoteczki oscylacyjno-rotacyjne i oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjne. Dzisiaj do kategorii szczoteczek elektrycznych zalicza się nie tylko modele rotacyjne, ale i soniczne, wyróżniające się nowoczesną technologią. Przy wyborze szczoteczki OR, ORP lub sonicznej, zwróć uwagę na tryby pracy (np. delikatny), ilość ruchów na minutę, żywotność baterii (długość korzystania ze szczoteczki na jednym ładowaniu) czy końcówki do szczoteczki cechujące się różnym ułożeniem i długością włosia, miękkością i strukturą. Na którą szczoteczkę postawić – rotacyjną czy soniczną? Poznaj ich zalety!

Szczoteczka rotacyjna – zalety

Dla niektórych osób korzystanie ze szczoteczki elektrycznej OR lub ORP będzie wystarczające i pozwoli myć zęby skuteczniej za sprawą większej liczby ruchów na minutę niż w przypadku szczoteczki manualnej. Rotacyjno-obrotowe ruchy główki pozwalają skutecznie usuwać osad nazębny i bakterie. Pamiętaj o obraniu odpowiedniej techniki szczotkowania, która polega na przykładaniu końcówki szczoteczki ząb po zębie od każdej strony – policzkowej, żującej czy podniebiennej/językowej, bez wykonywania dodatkowych ruchów dłonią.

Szczoteczka soniczna – zalety

Szczoteczka soniczna wyróżnia się delikatnym działaniem. Ruchy pulsujące i wymiatające oraz powstające mikrobąbelki umożliwiają dokładne mycie zębów bez podrażniania dziąseł. Szczoteczki soniczne są dobrym wyborem dla osób ze skłonnością do nadwrażliwości zębów i podrażnień dziąseł, dzieci, osób noszących aparaty ortodontyczne i wszystkich, którzy cenią skuteczne mycie zębów bez podrażnień. Szczoteczka soniczna pozwala precyzyjnie usunąć bakterie, przebarwienia powierzchniowe i osad nazębny, chroniąc jednocześnie dziąsła i utrzymując zdrowie jamy ustnej.

Szczoteczki soniczne wykorzystujące technologię Philips Sonicare mają rezultaty udowodnione w badaniach klinicznych. Philips Sonicare gwarantuje: do 20x mniej płytki bakteryjnej[1], do 15x zdrowsze dziąsła[2] i do 100% mniej przebarwień[3] w porównaniu ze szczoteczką manualną! Philips Sonicare oprócz potwierdzonych w badaniach rezultatów jest też szczoteczką soniczną rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Badania, badaniami, ale warto samemu sprawdzić, jak niezwykłe jest uczucie czystości zębów po umyciu ich szczoteczką soniczną Philips Sonicare!

