Powstała koncepcja systemu Windows 12.1, z która zgadzam się bez dwóch zdań. Zresztą, zobaczcie sami czy nie powinniśmy wymagać właśnie tego od Microsoftu.

Koncepcja Windows 12 godna naśladowania

Tak musi wyglądać Windows 12! Koniecznie musisz to zobaczyć! źróło: telefpolis

W zasadzie nie jest to najnowsza koncepcja, ale dla mnie osobiście trafiła się na głównej stronie YouTube w idealnej porze, bowiem zdążyłem niedawno zaktualizować swój system z Windows 10 do 11 i przyznam, że w zupełności się z nią zgadzam i chciałbym zobaczyć w przyszłości takiego właśnie następcę lub jeszcze aktualizację do aktualnie najnowszego systemu.

O jakiej koncepcji systemu dokładnie mowa?

Tak musi wyglądać Windows 12! Koniecznie musisz to zobaczyć! źródło:: dailym,otion

Jest pewien kanał na YouTube o nazwie “AR 4789”. Nazwa może brzmi na przypadkową, ale nie materiały, które na ten kanał trafiają. Jest tam masa koncepcji wersji systemowych poczynając od samego Windows, przechodząc przez macOS na Androidzie kończąc. Zdarza się, że nie tylko pojawia się to co powinno być zmienione w najnowszej odsłonie lub dodane w nadchodzące, ale często możemy być świadkiem jak prezentowałby się system wydany lata temu.

Co ciekawego prezentuje Windows 12.1?

Koncepcja jeszcze bardziej idzie w trendy proponowane przez Microsoft. Masa kwadratowych, animowanych treści, ale do tego dochodzi większa ilość prostoty, elegancji i intuicyjności. Przebudowany zostało chociażby samo menu start oraz powróciły widżety, które zostały zrealizowane w taki sposób, że mało kto by im odmówił. Zresztą, zobaczcie sami poniżej.

Źródło: AR 4789