Dzień ojca już niebawem, 23 czerwca. Zastanawiasz się co kupić, ale przy okazji budżet jest ograniczony? Jeśli chcesz kupić fajny i tani prezent na dzień ojca idź do… Lidla! Znajdziesz tam produkty w bardzo dobrej cenie. Serio! Koszulki polo kupisz za 29,90 zł, koszule za 39,00 zł, a np. praktyczny zestaw narzędzi został wyceniony na 119 zł! Jak widać, nie trzeba dysponować ogromną liczbą gotówki by kupić coś, z czego ojciec będzie zadowolony. Przynajmniej tak mi się wydaje.

To nie jest tak, że musicie wydać majątek by zaskoczyć pozytywnie ojca. Fakt, czasami sama pamięć to już coś, ale jeśli chcecie również podarować mu materialny prezent, polecam czytać dalej ten artykuł. Wystarczy tak naprawdę wybrać się do marketów Lidl, aby kupić coś fajnego. A co tam przygotowała dla nas sieć? Oj, uwierzcie – wydaje mi się, że dali radę i oferta jest naprawdę bogata, a przy okazji przygotowana tak, by nasz portfel “nie ucierpiał” przy kasie. Takie żarty.

Tani prezent na dzień ojca? W Lidlu fajne prezenty do 120 zł

Zacznijmy od najtańszych pozycji. Wśród nich znalazła się oczywiście klasyka, a więc skarpety męskie ze specjalnymi wzorkami “Super tata”, “Tata rządzi” oraz “Best dad”. Para kosztuje 7,99 zł. W ofercie znajdziemy również kubki o pojemności 320 ml (na sporą kawę wystarczy) za 11,90 zł. Na nich również ulokowano napisy, które będą sugerować kto jest właścicielem tej porcelany. Przeglądając pozycje przygotowane typowo pod dzień ojca możemy zauważyć również t-shirty za 19,99 zł oraz 29,90 zł. Wszystko zależy od tego, jaki model wybierzemy, ponieważ różnią się kolorem oraz grafiką.

Pozostając przy tematyce ubrań, warto zwrócić uwagę na bardzo fajne koszulki polo, koszule i bermudy. Ich atutem jest przede wszystkim bardzo przyjemny w dotyku materiał. Tkanina jest przewiewna, a to oznacza, że zapewnia wysoki komfort. Z resztą, jeśli udacie się do Lidla to sami zobaczycie, że nie wymyślam. Jeśli chodzi o ceny, koszulki polo LIVERGY kosztują 29,90 zł za sztukę, spodenki – bermudy wyceniono na 39 zł za parę. Tyle samo kosztują koszule z krótkim rękawem – 39 zł. Każdy z tych produktów dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych.

Tanie pomysły na prezent na dzień ojca? Jeśli jest majsterkowiczem, będzie zadowolony z takich propozycji

Już jutro, tj. 22 czerwca do oferty sieci Lidl Polska trafią bardzo fajne zestawy narzędzi. Jeśli więc twój ojciec jest fanem majsterkowania, powinieneś wręcz obowiązkowo wybrać się do marketu, aby kupić mu bardzo praktyczny prezent. Jestem pewny, że wybierając tak naprawdę dowolną rzecz, będzie nią zachwycony. Jest to nie tylko tani prezent na dzień ojca, ale również mega praktyczny! A co takiego znajdziemy w ofercie? Zacznijmy od tych tańszych wariantów. Będziecie mogli kupić zestaw 3 pilników bądź tarników. Ich cena wynosić będzie 29,99 zł za zestaw. W takiej samej cenie pojawi się komplet wierteł lub dłut SDS.

Co jeszcze? Przede wszystkim w sprzedaży pojawi się kompetencje listew magnetycznych, które mogą posłużyć do wieszania sprzętu. Taki zestaw to koszt rzędu 39,99 zł. Na tym nie koniec, bowiem w Lidlu kupicie fajną skrzynkę na narzędzia firmy PARKSIDE, która kosztuje 49,99 zł. Nieco drożej, bo za 69,90 zł zdobędziecie zestaw 7 gwintowników.

Na mnie największe wrażenie zrobił praktyczny zestaw narzędzi. To taka torba, a w niej między innymi obcinaczki boczne, szczypce, klucz płaski, zestaw pięciu wkrętaków, młotek, nóż introligatorski z ostrzem, poziomica, dziesięć bitów z uchwytami do nich oraz miara. Rewelacja, prawda? A to wszystko za 199 zł! Sam bym sobie takie coś kupił.

Przy okazji majsterkowania. Jak myślicie, jakie elektronarzędzia są lepsze? Te, które wyposażono w silniki bezszczotkowe czy szczotkowe?