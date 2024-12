Tapo RV30 Max Plus. Robot odkurzający za 1000 zł. Ma mopa!

Marka TP-Link to nie tylko świetne urządzenia sieciowe. Tapo RV30 Max Plus to nowy robot odkurzający z automatycznie opróżniającą stacją dokującą oraz funkcją mopowania. Tak, to submarka TP-Link, która oferuje świetne urządzenia smart home. Przyjrzyjmy się bliżej nowości od Tapo.

Tapo RV30 Max Plus. Robot odkurzający za 1000 zł

Chyba się starzeję, bo coraz bardziej zaczyna mnie interesować sprzęt AGD. Szczególnie ten, który ma w sobie odrobinę nowych technologii. Właśnie dlatego z zainteresowaniem przyglądam się rynkowi robotów odkurzających, które są według mnie takim dobrodziejstwem jak chociażby zmywarka czy pralka. Co tu dużo pisać – to taki „must have” w każdym gospodarstwie domowym. Raz spróbujesz, nie będziesz chciał przestać. OK, bez zbędnego przedłużania, przyjrzyjmy się nowości TP-Link, a więc Tapo RV30 Max Plus.

Robot odkurzający za 1000 zł, który mopuje podłogi i ma rozbudowaną stację dokującą

Pamiętam, że kiedyś czujniki LiDAR były technologią zarezerwowaną tylko dla najdroższych modeli robotów odkurzających. A tu proszę, wydajesz około tysiąc złotych i masz sprzęt, który wspomniany „gadżet” posiada. Dzięki nim, a także czujnikom IMU, robot potrafi stworzyć precyzyjną trójwymiarową mapę przestrzeni, dzięki czemu proces sprzątania będzie zoptymalizowany. W skrócie: robot nie ominie żadnego skrawka podłogi. Pomaga w tym również technologia Mesh Grid, eliminująca problem pomijanych miejsc. Oczywiście, w miarę jego możliwości, gdyż prawie zawsze zdarza się, że sprzęt tego typu nie dojedzie do krawędzi, bądź pod niskie meble. W takich sytuacjach przyda się odkurzacz pionowy. Przetestowałem dwa modele: MOVA S4 Detect oraz MOVA S5 Sense. Zachęcam do lektury.

Czujniki LiDAR i IMU to nie jedyna rzecz, którą może pochwalić się robot sprzątający Tapo RV30 Max Plus. Nie sposób wspomnieć o bardzo dużej sile ssania, która wynosi aż 5300 Pa. Kolejnym atutem tego modelu jest technologia DeepVac, która sprawdzi się w „ekstremalnych” dla robotów warunkach. Mam na myśli zbieranie nie tylko kurzu, ale i między innymi sierści zwierząt. Robot ma również pojemnik na wodę (300 ml), który pozwala na mopowanie podłóg, jednak z doświadczenia wiem, że to bardziej odświeżanie mokrą ściereczką, niż skuteczne pozbywanie się trudnych, często zaschniętych zanieczyszczeń. Tapo RV30 Max Plus posiada również czujniki unikania przeszkód, a także potrafi pokonać wzniesienie do 22 mm.

Tapo RV30 Max Plus. Robot sprzątający, którym warto się zainteresować

Nie sądziłem, że za tysiąc złotych można kupić robota sprzątającego wyposażonego w rozbudowaną stację dokującą. A jednak, da się! Po skończonej pracy sprzęt nie tylko podjeżdża do niej, by naładować akumulator, lecz także opróżnia zbiornik na kurz, który ulokowany jest w robocie. Dzięki temu, że mamy do dyspozycji worek o pojemności trzech litrów, możemy tak naprawdę zapomnieć o robocie na nawet dwa miesiące. Oczywiście, pomijając kwestię ściereczki mopującej. Jeśli z niej nie korzystamy, faktycznie będziemy sobie przypominać o istnieniu Tapo RV30 Max Plus wtedy, gdy ujrzymy podłogę pozbawioną wszelakiego brudu i innych nieczystości.

Na tym nie koniec rozwiązań, jakie posiada sprzęt do utrzymywania porządku marki TP-Link. Kolejną technologią jest Tapo IQ+ Smart, która zapewnia omijanie przeszkód i automatyczne wykrywanie dywanów. Dzięki temu sprzęt nie tylko uniknie „wciągnięcia” przypadkowych elementów, które trafiły na podłogę, ale również dostosuje siłę ssania do rodzaju powierzchni. Jeśli jesteś posiadaczem budynku wielopiętrowego docenisz opcję obsługi do czterech pięter. Nie musisz „kombinować”. Zmieniasz mapę piętra, a robot zajmuje się porządkami. Jak na nowoczesny sprzęt przystało, robotem sprzątającym Tapo RV30 Max Plus zarządzamy z wykorzystaniem intuicyjnej w obsłudze aplikacji Tapo.

Gdzie kupić robota sprzątającego TP-Link, Tapo RV30 Max Plus?

Robot ten jest już dostępny w sprzedaży, aczkolwiek sugeruję sprawdzenie jego faktycznej dostępności, gdyż zauważyłem, że w popularnych elektromarketach nie ma możliwości jego zakupu, natomiast ci, którzy faktycznie go oferują, mocno zawyżają cenę. Jego cena oscyluje w okolicach tysiąca złotych. Oczywiście, na sprzęt przysługuje nam dwuletnia gwarancja.