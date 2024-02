Smartfony moto g24 i g24 power. Duża bateria i świetna cena.

Do sprzedaży trafiły dwa smartfony marki Motorola. Mowa o modelach moto g24 oraz g24 power. Wyróżnia je duża pojemność baterii oraz niska cena – w zależności od wybranego wariantu 699 zł lub 899 zł. Czym jeszcze mogą zainteresować potencjalnego nabywcę?

Nowe tanie smartfony Motorola moto g24 i moto g24 power.

W skrócie, dla niecierpliwych. Tańszy model ma baterię 5000 mAh, droższy 6000 mAh oraz szybkie ładowanie TurboPower 30 W. Oba mają duży ekran oraz 8 GB pamięci RAM z funkcją RAM Boost. Procesor to 8-rdzeniowy MediaTek Helio G85. Tańszy ma 128 GB pamięci, droższy 256 GB. Aparat główny – 50 MP. Jak więc nie trudno się domyślić, główną różnicą jest pojemność baterii oraz ilość miejsc ana nasze dane. Niecierpliwi wiedzą już wszystko. Rozwińmy te informacje.

Nowe tanie smartfony moto g24 i moto g24 power

Przyjrzyjmy się bliżej obu modelom. Łączy ich wiele, dlatego poznajmy ich wspólne cechy. Wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,56 cali wyświetla obraz w rozdzielczości HD+. Warto pochwalić odświeżanie z częstotliwością 90 Hz. Szczególnie, że mamy do czynienia z bardzo tanimi smartfonami. Procesor – cóż, nie jest najświeższy ale w przypadku budżetowych modeli nie ma na co narzekać. Mamy również 8 GB pamięci RAM. Dodatkiem jest tryb Boost, który dodaje 8 GB “pobierane” z pamięci wewnętrznej. Jeśli chodzi o aparaty, raczej nie oczekujcie wybitnej jakości zdjęć. Ot, główny moduł 50 MP f/1.8 oraz sensor Macro Vision. Z przodu 8 MP f/2.0 do selfie.

Różnicą moto g24 względem moto g24 power jest to, że w tańszym wariancie mamy mniejszą pojemność baterii. Wynosi ona 5000 mAh. Dodatkowo zyskujemy ładowanie 15 W TurboPower. Dodam, że to nadal bardzo pojemny akumulator, który powinien zapewnić nam minimum jeden pełny dzień pracy. Dużym plusem jest to, że tuż po wyjęciu smartfona (dotyczy to moto g24 i moto g24 power) mamy zainstalowany system Android 14. Oczywiście, nadal mamy dostęp do gestów Moto.

Nowe tanie smartfony Motorola moto g24 i moto g24 power.

Wygląd moto g24

Jeśli chodzi o kwestie wizualne, producent w przypadku modelu moto g24 postawił na trzy warianty: grafitowy, lawendowy oraz zielony. Wydaje mi się, że Motorowa wprowadza do swoich smartfonów jednolity design. Mam na myśli szczególnie tył, a konkretnie wyspę obiektywów z łagodnymi krawędziami. Muszę przyznać, że wygląda to bardzo dobrze. Nie lubię takiego “ostrego” oddzielenia wyspy od pozostałych elementów smartfonu. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że otrzymujemy czytnik linii papilarnych (ulokowany na jednej z krawędzi), głośniki stereo oraz złącze jack 3,5 mm. Na koniec wymiary: 163,5 x 74,5 x 7,99 mm. Waga wynosi 181 g.

Moto g24 power. Tani smartfon z dużym akumulatorem

Jeśli uważasz, że 5000 mAh to jednak za mało, Motorola ma dla Ciebie rozwiązanie. Musisz wybrać model moto g24 power, który cechuje się baterią o pojemności wynoszącej aż 6000 mAh. Mamy też szybsze ładowanie – TurboPower 30 W oraz nieco większą wagę – 197 g. W tym przypadku zmieniono kolorystykę. Motorola moto g24 power dostępna jest w kolorze błękitnym i granatowym.

Nowe tanie smartfony Motorola moto g24 i moto g24 power.

Ile kosztuje Motorola moto g24 i moto g24 power?

Wszystko zależy od wersji, którą wybierzemy. Ta z mniejszą baterią została wyceniona na 699 zł. Wybierając moto g24 otrzymujemy 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB na nasze dane. Z kolei moto g24 power kosztuje 699 zł. W tym przypadku również mamy 8 GB pamięci RAM, jednak dwukrotnie zwiększyła się ilość miejsca na dane. Wynosi 256 GB. Smartfony można kupić w sieci Play oraz w sieci sklepów takich jak RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik.