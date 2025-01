Tanie smartfony realme do 16 stycznia 2025. Ile kosztują?

Do 16 stycznia w sklepach można kupić tanie smartfony realme. Mowa o kilku ciekawych modelach, takich jak realme 12 5G, 12 Pro czy serii GT 6.

Jeśli masz w planach zakup nowego telefonu i nie chcesz przy okazji wydawać „miliona monet”, sugeruję przyjrzeć się ofercie popularnej marki realme. W takich elektromarketach jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet czy Max Elektro do 16 stycznia bieżącego roku będzie można kupić tanie smartfony realme. Oprócz tych sieci, urządzenia w promocyjnych cenach dostaniecie również za pośrednictwem Allegro i realmeshop.pl. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z modeli, który jest objęty rabatem.

Tanie smartfony realme w sprzedaży do 16 stycznia 2025

Zanim opiszę w skrócie każdy z modeli, przedstawię ich listę wraz z cenami, które przedstawia producent. Być może mieliście już jeden z nich na oku, wiecie o nim wszystko i czekacie tylko na cenę. Nie przedłużam więc:

realme 12 5G (8/256) za 1199 zł

realme 12+ 5G (12/512) za 1399 zł

realme 12 Pro (12/256) za 1699 zł

realme GT 6T (8/256) za 1999 zł

realme GT 6 (12/256) za 2799 zł

realme GT 6 (16/512) za 2999 zł

Dodam również, że do 23 stycznia można kupić w bardzo atrakcyjnej cenie model realme C67 (8/256 GB). Ile kosztuje? W tym przypadku należy przygotować 799 zł. Brzmi bardzo rozsądnie, prawda? Dlaczego realme obniża ceny? Cóż, mamy nowy rok, zapewne niebawem do oferty trafią kolejne modele. Warto również wspomnieć, że przecież wrócił do sprzedaży realme GT 7 Pro, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów. Jeśli chodzi jednak o wyprzedaż modeli

Tanie smartfony realme. Który kupić?

Oczywiście, wszystko zależy od waszego budżetu. Najważniejsze jest to, że niezależnie od kwoty, jaką chcecie wydać, macie naprawdę dobre parametry. Minimum 8 GB pamięci RAM i 256 GB na dane nawet wtedy, gdy wydacie niecałe 800 zł? Brzmi to bardzo rozsądnie.

realme C67 – 799 zł

Model ten wyposażono w duży, 6,72-calowy wyświetlacz IPS, który oferuje częstotliwość wynoszącą 90 Hz i rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli. Mamy do dyspozycji aparat tylny z dwoma obiektywami. Mam na myśli matrycę 108 Mpix i 2 Mpix. Jeśli chodzi o procesor, również nie jest źle, bowiem realme c67 pracuje z wykorzystaniem Qualcomm Snapdragon 685. Jeśli 256 GB pamięci to niewystarczająca wartość, możecie rozszerzyć ją dzięki karcie pamięci microSD. Maksymalnie może to być aż 2 TB. Bateria, raczej standard w dzisiejszych czasach: 5000 mAh.

realme 12 5G – 1199 zł

W tym przypadku jestem nieco… zmieszany, bowiem widziałem oferty o wiele bardziej atrakcyjne niż ta, którą proponuje producent. Tak czy inaczej, za 1200 zł otrzymujemy smartfon z procesorem MediaTek Dimensity 6100+, 8 GB pamięci RAM i 256 GB na nasze dane. Za mało? Nie ma sprawy. Możecie zamontować kartę pamięci o pojemności do 2 TB. Ekran w tym przypadku to matryca o przekątnej 6,72 cali, która oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz, natomiast rozdzielczość to 2400 x 1080 pikseli. Aparat – 108 Mpix + 2 Mpix z tyłu, 8 Mpix z przodu. Bateria? 5000 mAh, ładowanie 45 W.

realme 12 plus 5G – 1399 zł

Ekran AMOLED oferujący częstotliwość odświeżania wynoszącą 120 Hz, przekątna matrycy to 6,67 cali, natomiast rozdzielczość wynosi 2400 x 1080 pikseli. 12 GB pamięci RAM, aż 512 GB na nasze dane, która może być rozszerzona o 2 TB. Aparat główny 50 Mpix, szerokokątny 8 Mpix, 2 Mpix dodatkowy. Na froncie aparat 12 Mpix. Bateria 5000 mAh, możliwość szybkiego ładowania 67W, jednak uwaga – brak ładowarki w zestawie.

realme 12 Pro – 1699 zł

Model ten został wyposażony w całkiem wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, aż 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane. Nie sposób nie wspomnieć o ekranie OLED o przekątnej 6,7-cali. Odświeżanie na poziomie 120 Hz oznacza naprawdę świetne wrażenia z użytkowania tego wyświetlacza. Pomaga w tym również rozdzielczość 2412 x 1080 pikseli. Z tyłu ulokowano aparaty: 50 Mpix główny, 32 Mpix teleobiektyw i 8 Mpix szerokokątny, natomiast z przodu mamy obiektyw 16 Mpix. Standardowo już dla smartfonów realme uzyskujemy baterię 5000 mAh i szybkie ładowanie – tym razem 67 W. Według informacji ze strony producenta, w zestawie znajdziemy ładowarkę, co jest dużym atutem.

realme GT 6T – 1999 zł

Za niecałe dwa tysiące złotych możemy wejść w posiadanie smartfonu, który został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 oraz 8 GB pamięci RAM. Na nasze dane „przeznaczono” 256 GB. Ciekawie wypada ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Mowa o wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 6,78 cali, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2780 x 1264 pikseli. Jeśli chodzi o aparat główny, mamy do dyspozycji 50 Mpix + 8 Mpix (szerokokątny). Na przodzie natomiast umieszczono matrycę 32 Mpix. I teraz najlepsze. Bateria o pojemności 5500 mAh może być ładowana z prędkością 120 W, jednak ładowarki w zestawie nie znajdziemy. Co za dziwna moda, nie rozumiem jej.

realme GT 6 – 2799 zł

Realme GT 7 to smartfon, który testował Karol. Bardzo dobry model, który uzyskał świetną ocenę finalną. To model z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,78 cali, którego częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Smartfon oferuje rownież świetną rozdzielczość, która wynosi 2780 x 1264 pikseli. Jeśli chodzi o procesor, mamy do dyspozycji bardzo silny chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Aparat z tyłu to 50 Mpix + 50 Mpix (teleobiektyw) + 8 Mpix (szerokokątny), natomiast z przodu mamy do dyspozycji 32 Mpix. Bateria? 5500 mAh i bardzo szybkie ładowanie (120 W), jednak ładowarkę musicie dokupić. Szkoda.

realme GT 6 – 2999 zł

Model z parametrami takimi, jak opisywany powyżej, jednak z małą, ale dla wielu osób istotną różnicą. Za niecałe 800 zł zyskujemy 12 GB pamięci RAM i 512 GB na dane.