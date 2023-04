Te smartfony wybierają Polacy. Wiele zaskoczeń!

Orange Polska, jeden z najpopularniejszych operatorów komórkowych w naszym kraju, podzielił się zestawieniem i pokazał, jakie smartfony wybierają Polacy. W zestawieniu znalazło się wiele zaskoczeń. Oto najpopularniejsze telefony komórkowe w sieci Orange w pierwszym kwartale 2023 roku.

Jakie smartfony wybierają Polacy? Tanie

Orange Polska podzieliło się ciekawymi statystykami dotyczącymi najpopularniejszych smartfonów w naszym kraju, oczywiście, jeśli chodzi o ofertę tego konkretnego operatora. Okazuje się bowiem, że to nie telefony z wyższej półki królowały w pierwszym kwartale 2023 roku, a właśnie te budżetowe propozycje.

Jeśli więc spodziewaliście się tutaj propozycji od Apple, czy flagowych modeli Samsunga, to jest zupełnie inaczej. Najpopularniejsze telefony w Polsce w sieci Orange to modele, których cena to ok. 1000 złotych, co raczej nie powinno być zaskoczeniem. Większość osób nie potrzebuje flagowego modelu, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o starszych i nieobeznanych w technologii użytkownikach.

Jakie smartfony najchętniej kupowali klienci Orange w pierwszym Kwartale 2023 roku?

Najpopularniejsze smartfony w Polsce? Co kupują klienci Orange

Jak wynika z danych statystycznych ujawnionych przez Orange Polska, to właśnie budżetowe smartfony należały do najpopularniejszych wśród klientów “pomarańczowego” operatora. Oto pierwsza piątka tych modeli:

Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Smartfony Samsunga były najpopularniejsze wśród klientów oręcz w Q1 2023. Na zdjęciu Samsung Galaxy S10. Fot. MenWorld

Źródło: Orange