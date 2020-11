Techno Las 2021 – wspieramy eko projekt

Lubię fajne inicjatywy. Dlatego też postanowiłem napisać kilka słów na temat eko projektu o nazwie Techno Las 2021. Warto się nim zainteresować, gdyż został on objęty patronatem Lasów Państwowych, a jego inicjatorzy dotychczas posadzili już ponad 1700 drzew.

Techno Las 2021

Wpis ten będzie bardzo krótki, ale i konkretny, bo w sumie chodzi tylko o zachęcenie Was do podjęcia tematu. Dwa lata temu miałem okazję uczestniczyć w evencie Instytut Festival. Autorzy imprezy organizują również projekt pod tytułem Sadzimy Techno Las. Finał eko projektu odbędzie się 1 -2 maja 2021 w lokalizacji „Młyn Dolina Pięciu Stawów” (nie mylić z miejscem w Tatrach). O co w tym wszystkim chodzi? Kupujecie pakiet świąteczny, a konkretnie choinkę, która jest jednocześnie biletem wstępu na wydarzenie. Oczywiście po Świętach Bożego Narodzenia, które odbędą się już lada chwila nie wyrzucamy drzewka, gdyż po udaniu się do wspomnianej wcześniej lokalizacji można ją zasadzić. Las rośnie, my jesteśmy eko, wspieramy fajną inicjatywę – same profity, prawda? Oczywiście, choinkę możecie posadzić gdziekolwiek chcecie (w miarę rozsądku). Ważne, aby życie drzewka nie zakończyło się wraz z okresem świątecznym.

Więcej informacji na temat projektu Sadzimy Techno Las 2021 możecie znaleźć klikając w ten link.

Idea projektu

Instytut, czyli organizator jednego z największych eventów muzyki elektronicznej w Polsce promuje eco living. O co chodzi w wydarzeniu Sadzimy Techno Las? W dzień uczestnicy sadzą drzewa, natomiast w nocy wszyscy bawią się przy muzyce. Przez trzy edycje posadzono łącznie 1720 drzew. Fajnie byłoby, gdyby podczas tej edycji choinek znalazło się znacznie więcej.

Aby uzyskać informacje na temat eventu od organizatorów można zapisać się do wydarzenia na Facebooku. Myślę, że warto, ale sami to oceńcie. Lubię takie eko inicjatywy. Podobną w tamtym roku organizowała marka samochodów Volvo wypożyczając choinki na czas świąt, które później zwracane były do salonów, aby finalnie trafić znów do miejsca, gdzie postały. Tak, dobrze się domyślacie. Po prostu posadzono je w lesie.