Nagle pojawiające się dolegliwości, którym nie wiemy, jak zaradzić, potrafią zrujnować piękne plany czy utrudnić życie zawodowe. Szybka wizyta w gabinecie lekarskim nie zawsze jest możliwa. Konsultacja na żywo może być utrudniona z uwagi na miejsce zamieszkania czy zaostrzone objawy bólowe. Rozwiązaniem jest teleporada lekarska.

Kiedy choroba dotyka dzieci, seniorów czy osoby niepełnosprawne — szybka diagnoza i wdrożenie leczenia jest niezbędne. Warto skorzystać z bezpiecznych konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu online, który odpowiednio pokieruje pacjenta i jego leczenie do czasu wizyty w gabinecie. Można także wygodnie uzyskać receptę elektroniczną w sytuacjach, kiedy leki przyjmowane na stale nagle się skończą, np. w przypadku antykoncepcji, leków immunosupresyjnych, sterydów wziewnych podawanych przy alergiach czy leków kontrolujących ciśnienie.

Teleporada lekarska w 2022. Czy warto z niej korzystać?

Teleporada lekarska. Kiedy warto z niej skorzystać?

Kiedy prowadzimy aktywny tryb życia, trudno o zmiany w planie tygodnia czy zawodowym grafiku. Rosnąca ilość obowiązków utrudnia prawidłowe dbanie o zdrowie własne czy osób nam bliskich. Czasami zdarza się, że diagnoza czy pomoc lekarza jest niezbędna, ale z uwagi na różne sytuacje prywatne nie mamy możliwości pojawienia się w gabinecie stacjonarnie. Kiedy dotyka nas konieczność konsultacji z lekarzem — możemy skorzystać z konsultacji online. Teleporada z lekarzem jest dostępna dla wszystkich Polaków z dostępem do Internetu.

Zmiana miejsca zamieszkania i brak własnej przychodni, nagłe zachorowanie lub wyjazd poza miejsce stałego pobytu — są to sytuacje, w przypadku których e-konsultacja może okazać się niezbędna. Możemy także skontaktować się z lekarzem, aby otrzymać receptę elektroniczną, o ile faktycznie będzie istniała taka potrzeba. Umożliwi to kontynuowanie stałego leczenia w nagłych przypadkach. Teleporada jest możliwa do zrealizowania każdego dnia tygodnia, o dowolnej porze. Ułatwi to rozmowę z lekarzem osobom pracującym czy studiującym dziennie.

Problematyka łączenia leków

Osoby chorujące przewlekle często zastanawiają się, które leki czy suplementy mogą przyjmować ze swoimi stałymi tabletkami. Niezwykle ważna jest świadomość tego, że nie wszystkie preparaty można przyjmować jednocześnie. Zdarza się, że niektóre połączenia wykluczają inne, osłabiają ich działanie, a nawet mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu czy życiu. Innym problemem może także okazać się prawidłowe dawkowanie niektórych tabletek z uwagi na przewlekle schorzenia.

Teleporada lekarska pomoże podjąć bezpieczne decyzje i rozwieje wszelkie wątpliwości odnośnie tego, jakie tabletki możemy przyjmować. Niejasne i zawile opisane ulotki leków nie będą już problemem. Teleporada to także usługa, na którą powinny zwrócić uwagę kobiety w ciąży. Szybka i wygodna rozmowa z lekarzem pozwoli na dobranie odpowiednich preparatów do różnych dolegliwości, które nie zaszkodzą dziecku w fazie rozwoju. Możemy także otrzymać e-receptę, jeśli okaże się, że nasza dolegliwość wymaga specjalistycznego preparatu, który nie jest dostępny bez recepty.

Teleporada lekarska. Pomoc w sytuacjach nagłych

Choroba nie wybiera — najczęściej atakuje wtedy, kiedy nikt nie jest na nią przygotowany. Nagłe zapalenie ucha, problematyczna biegunka czy bolesne stłuczenie to niemiłe niespodzianki, które mogą przydarzyć się w każdej chwili. Często zdarza się, że w domowej apteczce brakuje leków na takie sytuacje. Silny ból czy mdłości nie ułatwiają podjęcia decyzji, jakie preparaty należy kupić i jak je przyjmować, aby pozbyć się choroby. Aby uzyskać receptę drogą online musimy wypełnić internetową ankietę i oczekiwać na telefon. Bez wychodzenia z domu można otrzymać pomoc w nagłych sytuacjach.

Lekarz skonsultuje wszystkie dolegliwości i pomoże wybrać najlepsze w tym momencie leczenie. W trakcie rozmowy szybko przygotuje listę leków potrzebnych w danym momencie, sposób ich przyjmowania oraz skieruje do wybranego specjalisty, jeśli objawy nie ustąpią w przeciągu kilku dni. Lekarz może także przygotować zwolnienie do pracy czy na uczelnie, aby dać choremu organizmowi czas na regeneracje. Pamiętajmy jednak, że jeśli medyk uzna, że nie zachodzi taka potrzeba, to nie otrzymamy e-recepty bądź zwolnienia.

Brak leków przyjmowanych na stałe

Aby bezpiecznie kontrolować objawy przewlekłych chorób, konieczne jest regularne przyjmowanie zleconych przez lekarza prowadzącego leków. A co, jeśli wybrany preparat skończy się na długo przed zaplanowaną wizytą? Sterydy w przypadku chorób autoimmunologicznych czy leki na nadciśnienie nie mogą być pomijane — na takie sytuacje ratunkiem może okazać się recepta online. Aby otrzymać e receptę online w portalu e-recepta.net, należy poinformować lekarza o historii swojej choroby, przedstawić towarzyszące nam objawy i zdecydowane nie należy ukrywać wszelkich niepokojących zmian, jakie zostały ostatnio zauważone.

Jest to niezwykle istotne, aby czas do następnej wizyty był czasem bezpiecznym. Recepta internetowa pomoże także kobietom przyjmującym antykoncepcję hormonalną, aby w przypadku braku kolejnego opakowania — nie musiały przerywać swojej kuracji. Konsultacja online jest także kołem ratunkowych dla opiekunów osób starszych, które nie zawsze pamiętają o uzupełnianiu leków czy ich prawidłowym dawkowaniu.

Niespodziewane dolegliwości na urlopie

Długo wyczekiwany urlop to czas, który powinien być wolny od wszelkich zmartwień. Niestety zdarza się, że nagle pojawiająca się, drobna dolegliwość może zepsuć całe wakacje. Wygodna i szybka konsultacja internetowa z lekarzem specjalistą to usługa dostępna z dowolnego miejsca w kraju. W ten sposób może zostać udzielona pomoc w przypadku nagłych zatruć, niespodziewanych infekcji intymnych wywołanych przez kąpiele w basenie czy oparzenia słoneczne, kiedy zapomnimy o kremach z filtrem.

Z wszelkimi niepokojącymi objawami nie należy czekać do powrotu do domu. Mogłoby to zaostrzyć czy znacznie pogorszyć ich stan. Jeśli nie jesteśmy pewni, jak zachować się w przypadku niektórych chorób — warto skonsultować problem z lekarzem online, aby uzyskać prawidłową diagnozę i dalsze postępowanie. Po powrocie do domu można spokojnie odbyć kontrolę już w gabinecie na smiejscu.