Telewizor z Android TV za 600 zł? Nie wierzysz? To patrz na to!

Czy można kupić telewizor z Android TV, który nie będzie kosztował fortuny i nie nagnie naszego portfela? Okazuje się, że tak! W Biedronce pojawiła się bardzo ciekawa i przede wszystkim świetna okazja na zakup takiego urządzenia za mniej niż 600 złotych!

Telewizor z Android TV w Biedronce za 600 złotych

Biedronka przygotowała coś dla osób, które szukają telewizora. METZ MTC6000Z to telewizor z Android TV, który może nie powala specyfikacją, jednak jest odpowiednim urządzeniem dla osób, które szukają dodatkowego ekranu, aby ten dział gdzieś w tle. A w takiej cenie lepszego urządzenia nie znajdziecie.

METZ MTC6000Z może być bardzo dobrym wyborem dla seniora, szukającego urządzenia do swojej sypialni lub opcją do wyposażenia pokoju dziecka. Oferowany przez Biedronkę telewizor z Android TV ma ekran o przekątnej 24-cali, oferuje rozdzielczość 1366 × 768 pikseli oraz dwa złącza HDMI, WiFi oraz Bluetooth. To jednak nie jest jego najważniejsza cecha.

Mnogość funkcji dzięki systemowi Android

METZ MTC6000Z to telewizor niemieckiej marki, który zasługuje na miano Smart TV, ponieważ pracuje na systemie Android TV. Co prawda mowa tutaj o wersji Android TV 9, jednak w dalszym ciągu jest to oprogramowanie wspierane przez producenta. Co daje nam telewizor z Android TV? Przede wszystkim dostęp do wszystkich popularnych aplikacji i serwisów, takich jak YouTube, Netflix, HBO, Spotify i wiele więcej. Do tego wszystkiego telewizor posiada wbudowany Chromecast pozwalający na streamowanie obrazu z telefonu.

MTC6000Z METZ z Android TV to ciekawa opcja, zwłaszcza, że kosztuje mniej niż 600 złotych! MTC6000Z METZ z Android TV to ciekawa opcja, zwłaszcza, że kosztuje mniej niż 600 złotych! Promocja na urządzenie wynosi aż 150 złotych!

Nominalna cena telewizora METZ MTC6000Z w internetowym sklepie Biedronka Home wynosi 749 złotych, jednak model ten został przeceniony, i to o sporą kwotę. W tym momencie ten telewizor z Android TV można kupić za 599 złotych wraz z darmową dostawą! Promocja potrwa do 18 lutego, więc macie jeszcze sporo czasu!

Źródło: Biedronka