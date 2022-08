Ten płyn należy wymieniać co 2 lata. Niewielu to robi.

Każdy z nas chciałby, by jego samochód cechował się bezawaryjną jazdą przez długi czas. Czy to możliwe? Owszem. Należy jednak pamiętać o pewnych zasadach. Jedną z nich jest to, że ten płyn należy wymieniać co 2 lata. Niewiele jednak osób tym się zajmuje. Dlaczego? Niektórzy po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że jest to równie ważny element, co np. olej silnikowy.

Wielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba dbać o samochód by cieszyć się doskonałą kondycją silnika. Wymieniamy na czas olej i filtry, ale niewiele osób wie, że na tym nie koniec, jeśli chodzi o eksploatację auta. Rzecz jasna, ważna jest kontrola układu hamulcowego – w tym wymiana płynu co dwa lata. Ciekawy jestem ile osób chociaż raz w życiu wymieniła płyn hamulcowy Potrzebna jest również analiza zawieszenia, ale w tej kwestii raczej zdajemy się na Stację Kontroli Pojazdów. Na tym nie koniec zmian. Pamiętajmy, że w silniku panuje bardzo wysoka temperatura. To oznacza, że potrzebny jest układ chłodzenia mający za zadanie utrzymać odpowiednie warunki pracy silnika.

I to właśnie w tym przypadku należy się zatrzymać na dłuższą chwilę. Oczywiście, wspomniany płyn hamulcowy to bardzo ważny element, który wpływa na nasze bezpieczeństwo i o tym musimy obowiązkowo pamiętać. Jest jeszcze jeden płyn, często ignorowany, a równie ważny, ponieważ wpływa na kondycję naszego silnika. Jest to płyn chłodniczy. W tym przypadku zdania są tak naprawdę podzielone. Niektórzy informują, że trzeba go wymieniać co 100 tysięcy kilometrów. Inni z kolei co pięć, maksymalnie siedem lat. I w sumie te dwie teorie są ze sobą zgodne, zakładając, że pokonujemy około 20 tysięcy kilometrów rocznie.

Jest jeszcze jedna teoria, która wydaje się być najbardziej rozsądna jeśli chcemy zadbać o nasz samochód. Według niej powinniśmy zmieniać płyn chłodniczy co dwa lata i wydaje mi się, że stosując zasadę „przezorny dwa razy ubezpieczony”, ta opcja jest sensowna. Pięć litrów płynu to wydatek rzędu 30 – 50 zł. Zazwyczaj układy silnikowe „potrzebują” około dziesięć litrów płynu. Dlatego też wydanie około 100 złotych co dwa lata wcale nie wydaje się być wysokim kosztem. Pamiętajmy, że przegrzany silnik oznacza bardzo duże problemy, a także ogromne wydatki. Czasami, w trudnych przypadkach istnieje konieczność wymiany całego motoru, dlatego warto pamiętać nie tylko o oleju i filtrach, ale również o płynie chłodniczym i hamulcowym.