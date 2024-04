Patrząc na ten telefon, pewnie myślicie, że jest to jakiś relikt przeszłości, jednak The Boring Phone to najnowszy pomysł HMD Global. Firma wraz z marką Heineken i Bodega, chce ograniczyć cały “smartfonowy szmer” i dać wolność użytkownikowi.

Ten telefon jest nowy, choć wygląda jak urządzenie z początku XXI wieku

HMD Global to firma, która przejęła Nokię i zajmuje wypuszczaniem się nowych smartfonów sygnowanych nazwą tej legendarnej fińskiej marki. Ten nie jest jednak przedstawicielem nowej generacji smartfonów – zalicza się do starej gwardii telefonów z klapką, gdzie największą atrakcją była animowana pikselowa grafika i customowy dzwonek. Oto The Boring Phone.

Przeczytaj także: Oni znów pozamiatali! Motorola edge 50 nowa seria smartfonów

The Boring Phone to wspólny projekt HMD Global, Heinekena oraz amerykańskiej marki streetwearowej Bodega. Jak sami widzicie, urządzenie to w niczym nie przypomina dzisiejszych smartfonów i w tym tkwi sens. Telefon ten ma być urządzeniem, które ograniczy używanie nowoczesnych smartfonów i pozwoli skupić się nam na otaczającym nas świecie oraz postawi na relacje człowiek-człowiek, nie smartfon-smartfon.

Koniec z rozpraszającymi smartfonami, ten nudny telefon jest rozwiązaniem. Będzie rozdawany za darmo! Fot. Heineken

The Boring Phone jest potrzebny i będzie rozdawany za darmo

The Boring Phone to przedstawiciel klasycznych telefonów komórkowych, który nie poszczyci się żadną specyfikacją. Ma przezroczystą obudowę, nie obsługuje aplikacji, nie daje dostępu do internetu, dzięki czemu nic nie będzie odwracać naszej uwagi, kiedy spotkamy się ze znajomymi lub po prostu będziemy chcieli odpocząć od wirtualnego świata. Największy atut? Bateria, która ma trzymać ponad 20 godzin!

Ten telefon pochodzi z 2024 roku i będzie rozdawany za darmo. Fot. Heineken

Taki telefon z pewnością przyda się nie jednemu użytkownikowi. Jak wynika z badań marki Heineken, aż 90 proc. pokolenia Z i Millenialsów z Wielkiej Brytanii i USA przyznaje, że zerka na smartfon w momencie, kiedy spędza czas z rodziną czy przyjaciółmi. Media społecznościowe czy scrollowanie wiadomości zdarza im się średnio aż siedmiokrotnie, kiedy są w towarzystwie. Co ich najbardziej rozprasza? W 62 proc. są to media społecznościowe, na drugim miejscu są służbowe wiadomości e-mail (36%), a 30 proc. ankietowanych przyznało, że zamiast skupiać się na rozmowie, potajemnie grają na swoim smartfonie.

Ten telefon pochodzi z 2024 roku i będzie rozdawany za darmo. Fot. Heineken

Dlatego też taki telefon jak The Boring Phone jest potrzebny. Ten limitowany telefon ma być zaprezentowany podczas Milan Design Week, który odbędzie się 18 kwietnia 2024 roku, a następnie zostaną rozdane na całym świecie w określonych lokalizacjach. Jeśli nie uda Ci się zdobyć takiego telefonu, w czerwcu ma ruszyć aplikacja na smartfony, która “odetnie” wszystkie udogodnienia nowoczesnych smartfonów i pozwoli skupić się na relacjach ludzkich.

Urządzenie limitowane jest do 5000 sztuk.

Źródło: opr. wł./HMD