Tesla Cybertruck vs Porsche 911 z 911 na przyczepie? Czy można prosić o bardziej “muskowy” filmik? Chyba nie. Takim właśnie materiałem Elon Musk postanowił pochwalić się osiągami swojego nowoczesnego pick-upa. W końcu dostaliśmy konkrety!

Tesla Cybertruck vs Porsche 911 – niecodzienny wyścig

Musk wyznaje chyba zasadę “albo grubo, albo wcale”, ponieważ lubi robić rzeczy z przytupem. Tesla Cybertruck oficjalnie zadebiutowała i po wielu latach odkładania premiery tego niecodziennie wyglądającego pick-up’a, w końcu można zamawiać samochód na oficjalnej stronie producenta (choć jeszcze nie w Polsce).

Tesla Cybertruck vs Porsche 911… z Porsche 911 na przyczepie! Fot. Tesla

Premiera Cybertrucka była dość niecodzienna, ponieważ było to głównie drwienie z konkurencji, czyli coś, do czego nie przyzwyczaiły nas tego typu wydarzenia. Bo jak inaczej określić wyścig Tesla Cybertruck vs Porshe 911, w którym wspomniany samochód elektryczny ciągnie na przyczepie… drugie Porsche 911. Oczywiście zwycięzca mógł być tylko jeden.

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

W postostałych marketingowych testach Tesla Cybertruck pokonała Forda F-350 z silnikiem diesla w kontekście możliwości holowania, a także potwierdzono kuloodporność szyb. Wszystko podczas jednego wydarzenia!

Feat of Strength 2: Truck pull pic.twitter.com/senCV4YhTe — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Feat of Strength 1: Shots fired pic.twitter.com/aPfpQuMXvc — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Czego spodziewać się po futurystycznym pick-upie?

Kiedy już marketingowa magia opadła, ujawniono, co kryje się “pod maską” Cybertrucka. Samochód będzie dostępny w trzech wersjach – model z napędem na tył, zasięgiem 402 km, o maksymalnej prędkości 180 km/h i czasem 6,7 sekund do pierwszej setki i maksymalnym obciążeniem podczas holowania wynoszącym 3402 kg, będzie dostępny w 2025 roku.

Mocniejszy model, którego 600 KM będzie przenoszonych na wszystkie cztery koła, ma oferować zasięg na poziomie 547 kilometrów. W tej wersji rozpędzenie do 100 km/h trwa niespełna 4,3 sekundy, choć maksymalna prędkość to w dalszym ciągu 180 km/h. To auto może holować ciężar o wadze do 4990 kg, a sama waga auta to 2995 kg! Samochód można ładować mocą 250 kW.

Tesla Cybertruck vs Porsche 911… z Porsche 911 na przyczepie! Fot. Tesla

Najbardziej przerażającym modelem jest ten o nazwie Cyberbeast, ponieważ na jego pokładzie znajdziemy trzy elektryczne silniki, które generują łącznie 845 koni mechanicznych! Taka moc pozwala rozpędzić się do “setki” w 2,7 sekundy i osiągnąć maksymalną prędkość 209 km/h. Zasięg jest jednak mniejszy, niż w modelu niżej, ponieważ wynosi 515 km.

Ceny są wyższe niż zapowiadano

Podczas zapowiedzi Cybertrucka Musk zapowiadał, że ceny startowe będą naprawdę niskie. Niestety, rzeczywistość okazała się bardziej brutalna, ponieważ z zapowiadanych 40 000 dolarów na podstawową wersję (z napędem na tył) trzeba wyłożyć 60 990 USD. Model z napędem na cztery koła został wyceniony na 79 900 dolarów amerykańskich, natomiast najmocniejszy wariant będzie kosztować 99 900 USD.

W kwestii zasięgu też jest gorzej, ponieważ pierwsze zapowiedzi mówiły, że 800 km będzie można osiągnąć bez problemu. Realia są takie, że model o największym dystansie na jednym ładowaniu może pokonać rzekomo tylko 547 kilometrów. Jak będzie realnie?

Tesla Cybertruck została oficjalnie zaprezentowana. Fot. Tesla

Źródło: Tesla