Notebooki gamingowe to bardzo fajna propozycja dla osób, które chcą mieć nie tylko wydajny, ale również mobilny sprzęt. Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4 pozwoli nam odpowiedzieć na jedno ważne, ale to bardzo ważne pytanie. Czy jest to dobry laptop do gier za 7000 zł? Przekonajmy się.

Model ten jest już jakiś czas dostępny na rynku. Mało tego, co jakiś czas “dostajemy” aktualizację podzespołów, dlatego też przed zakupem konkretnego laptopa, zwróćcie uwagę, czy nie jest to starszy model. Testowany Nitro 5 kupicie m.in. w Euro RTV AGD. Klikając w ten link, który przekieruje Was do sklepu, zobaczycie dokładnie ten sam notebook, który tutaj opisuję. Aby nie przedłużać, sprawdźmy specyfikację techniczną tego modelu.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4 specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5 12500H

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Nośnik danych: SSD 512 GB PCIe NVMe

Ekran: 15,6-cali Full HD, odświeżanie 165 Hz

Łączność: Wi-Fi 6, LAN RJ-45, Bluetooth

System: Windows 11 Home

Wymiary: 36 cm x 27 cm x 2,7 cm

Waga: 2,6 kg

Laptop do gier za 7000 zł marki Acer – wygląd zewnętrzny

Notebooki dla graczy cechują się zazwyczaj bardzo “krzykliwym” wyglądem. Podświetlenie klawiatury, wzory na obudowie i tak dalej. Nie oszukujmy się – nie każdemu się to podoba. W przypadku testowanego modelu jest zupełnie inaczej. Obudowa utrzymana w ciemnej, matowej kolorystyce, łagodne, czerwone podświetlenie klawiatury i delikatne wzory na zewnętrznej części. Jest więc nieco technicznie i gamingowo, ale bez przesady. Co tu dużo pisać, wizualnie laptop może się podobać, a sam design jest, po prostu, uniwersalny.

Jeśli chodzi o jakość wykonania, nie mam nic do zarzucenia. Fakt, przeważa tworzywo sztuczne, ale pojawia się również sporo metalu. Klawiatura jest przyjemna w dotyku, nie ugina się przy mocniejszym nacisku. Same klawisze są lekko wyprofilowane, przez co jej używanie jest bardzo komfortowe. Podoba mi się również to, ze pod klawiaturą obudowa jest pokryta matowym materiałem. Nie widać przez to odcisków palców.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

Lokalizacja portów wejścia/wyjścia w laptopie Acer Nitro AN515-58-53F4

Sprawdźmy teraz, jak wygląda sprawa portów w testowanym modelu. Zacznijmy od tylnej części , gdyż muszę pochwalić producenta za to, że nie zostawił tam tylko otworów wentylacyjnych. Mamy więc zarówno gniazdo zasilania, ale również port USB typu C (Thunderbolt 4) oraz HDMI.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

Lewy bok został zarezerwowany dla USB, gniazda audio, LAN (RJ-45), Kensington Lock oraz dużego otworu wentylacyjnego.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

Z prawej strony umieszczono diody informujące o stanie pracy notebooka oraz dwa porty USB. Według mnie ergonomia stoi na wysokim poziomie. Jest to chyba jeden z nielicznych laptopów, którego projekt został zrealizowany tak, że ciężko się do czegokolwiek przyczepić. To się ceni!

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

Klawiatura i touchpad w laptopie Acer Nitro AN515-58-53F4

Nie ma co ukrywać – to duży laptop, a więc i klawiatura będzie niezwykle komfortowa w codziennym użytkowaniu. Czy tak jest? Oczywiście! Klawisze są fajnie wyprofilowane, materiał, jaki został użyty do ich produkcji jest bardzo przyjemny w dotyku, a po zmroku wspiera nas oczywiście podświetlenie RGB. Możemy je dowolnie zmieniać za pomocą dedykowanego oprogramowania. Rzecz jasna, nie jest to klawiatura mechaniczna, dlatego tak naprawdę klikanie będzie bezgłośne, a co za tym idzie, nie będziemy irytowali współlokatorów podczas długiej, nocnej rozgrywki.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

Touchpad? Jest OK. Tyle mogę napisać. Nie wyróżnia się niczym, oczywiście oferuje funkcje gestów, ale to normalna rzecz w dzisiejszych czasach. Do przeglądania stron internetowych itp. nadaje się dobrze, ale wszyscy dobrze wiemy, że nikt nie będzie grał za pomocą tego elementu. No, chyba, że w jakieś niewymagające szybkiej reakcji tytuły. Tak czy inaczej, nie odkryję Ameryki, ale lepiej podłączyć myszkę, jeśli macie zamiar wykonywać jakieś szybkie ruchy kursorem.

Wydajność laptopa Acer Nitro AN515-58-53F4 w grach

Raczej nikogo nie zaskoczę tym, że ten laptop do gier jest bardzo wydajny, prawda? Podobnie było w przypadku testowanego przeze mnie PC-ta Acer Orion 3000. Sprzętowo bardzo podobne maszyny, z tym, że oczywiście, jedna cechuje się wiekszą mobilnością. Sprawdziłem tego notebooka na kilku popularnych tytułach i muszę śmiało stwierdzić, że sprzęt daje sobie radę. W końcu to laptop do gier za 7000 zł, a więc, jakby nie patrzeć, nie jest to tania maszyna.

Wiedźmin 3 – 85 FPS (ustawienia ultra)

GTA V – 70 FPS (ultra)

Far Gry 6 – 71 FPS (ultra)

Cyberpunk 2077 – 69 FPS (ultra)

Dodam jeszcze, że w teście 3D Mark (Time Sty Extreme) laptop ten uzyskał 4222 punkty, a w teście SpeedWay osiągnął wynik na poziomie 2250 punktów.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

Codzienne użytkowanie laptopa Acer Nitro

Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od takiego sprzętu. Domyślam się, że większość z Was będzie go używać do gier. Tu musicie zwrócić uwagę na to, że wentylatory przy wysokich ustawieniach graficznych mogą być trochę głośne. Fakt, wy założycie słuchawki i będziecie grali komfortowo, ale może to przeszkadzać innym osobom. To warto mieć na uwadze.

Jeśli jednak pominiemy wysoki hałas wentylatorów, które przecież muszą schłodzić procesor i kartę graficzną, zyskujemy naprawdę świetną platformę do rozrywki, ale i pracy. Na uwagę zasługuje fantastyczna matryca, która jest matowa – przez co żadne refleksy świetlne nie będą nam przeszkadzały, ale również cechuje się odświeżaniem na poziomie aż 165 Hz. Rewelacja! Serio, granie na tej matrycy to czysta przyjemność. Rozdzielczość to Full HD – standard w obecnych czasach. Osobiście nie potrzebowałem czegoś więcej.

Test Acer Nitro 5 AN515-58-53F4. Laptop do gier za 7000 zł.

O klawiaturze już wspomniałem, o fajnej matrycy i wysokiej wydajności również. Czy o czymś zapomniałem? A! Bateria. No cóż, nie jest ona wybitnie mocna, dlatego jeśli myślicie, że pogracie sobie bez konieczności podłączenia zasilacza (moc 230 W) to przykro mi – nie polecam. Nie dość, że wydajność będzie ograniczona, to akumulator (pojemność 57 Wh) dosłownie po chwili przypomni nam, że o czymś zapomnieliśmy. Jeśli jednak będziecie podpięci do sieci przez Wi-Fi i będziecie przeglądali Internet, trzy godziny to taka norma, jeśli chodzi o czas pracy na baterii.

Głośniki w tym laptopie grają… normalnie. Nie wyróżniają się niczym (a podobno ma tu wspierać nas dtsX Ultra), ale ja jestem raczej wyczulony na dźwięk. Zawsze możecie podłączyć słuchawki lub głośniki za pomocą gniazda jack lub bezprzewodowo, wykorzystując Bluetooth 5.2. Jeśli będziecie musieli pogadać, np. z szefem, możecie użyć kamery 720p oraz dwóch mikrofonów.