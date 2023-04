Test PC do gier. Predator Orion 3000 PO3-640 to dobra opcja!

Piekło zamarzło. Gotowe jednostki potrafią być lepsze od “składaków” i ten test PC do gier udowadnia, że faktycznie tak jest. Predator Orion 3000 PO3-640 to naprawdę dobry komputer, który został zmontowany solidnie, a przy tym został całkiem atrakcyjnie wyceniony!

O cenach porozmawiamy później. Skupmy się na tym, jakie podzespoły oferuje testowany model. Zacznijmy więc od specyfikacji technicznej.

Procesor – Intel Core i5-12400

Pamięć RAM: 16 GB DDR4

Dysk: 512 GB SSD M.2 MVe

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDRVI

Łączność: Bluetooth 5, LAN, Wi-Fi 6E

Zasilacz: 500 W

Porty we/wy: USB 2.0: 4, USB 3.2 Gen 1 typ A: 2, USB 3.2 Gen 2 Typ A: 1, USB typ C: 1, audio – tak

Rozmiar obudowy: wys 38,5 cm, szer 17,5 cm, gł 37,7 cm

Pełną specyfikację znajdziecie na stronie Acer.

Test PC do gier. Acer Predator Orion 3000 PO3-640.

Taki PC do gier Predator Orion 3000 dostępny jest w sieci Mediaexpert w różnych konfiguracjach. Klikając w link przechodzicie do strony sieci sklepów. Możecie więc znaleźć np. opcję z kartą graficzną GTX 1650 – dla “budżetowych” graczy, a także taki wariant jak testowałem – czyli z RTX 3060 i 512 GB SSD. Co ciekawe, kupując go za gotówkę musicie zapłacić na chwilę obecną 5099 złotych, natomiast wybierając opcję na raty, Mediaexpert płaci pierwszą z nich, dlatego finalnie ten komputer będzie kosztował Was 4844,05 zł. Całkiem fajnie, prawda? Tym bardziej, że możecie liczyć na kilka gratisów, jak np. mikrofon Mad Dog czy grę CoD: MW II.

Test PC do gier Predator Orion 3000 PO3-640. Aspekt wizualny

Zazwyczaj w przypadku komputerów stacjonarnych kwestie wizualne są pomijane. Oczywiście, inaczej jest w przypadku PC do gier. Tutaj efektowna obudowa czy ciekawe podświetlenie to rzecz równie ważna, co wydajne podzespoły. Dlatego też nasuwa się pytanie, czy Predator Orion 3000 jest atrakcyjny pod względem wizualnym? Myślę, że tak, chociaż trochę brakuje tu efektu “wow”. Z jednej strony to dobrze, bo mamy elegancki komputer i stonowane podświetlenie umiejscowione głównie na froncie. Z drugiej jednak fani ciekawych projektów mogą być zasmuceni faktem, iż w tym modelu zabrakło szklanego panelu bocznego. Nie zobaczymy więc tego, co dzieje się wewnątrz obudowy. Na szczęście jest możliwość zakupienia PC-ta ze szkłem.

Test PC do gier. Acer Predator Orion 3000 PO3-640.

Przyjrzyjmy się bliżej testowanemu PC-towi marki Acer. Na froncie, jak już wcześniej wspominałem umieszczono wentylator z podświetleniem RGB. Na górnej części jest również podświetlone logo Predator. Z przodu producent umieścił również dwa porty USB (w tym jeden typu C) oraz gniazda audio. Osobiście wolałbym, aby były one ulokowane na górnej części obudowy – byłaby to według mnie praktyczniejsza lokalizacja. Boczne części to raczej nic specjalnego. Ot, blacha raczej standardowej grubości, która jest rzecz jasna solidna i nie ugina się pod naciskiem.

Test PC do gier. Acer Predator Orion 3000 PO3-640.

Z tyłu znajdziemy kolejny wentylator z podświetleniem oraz szereg złącz. Do naszej dyspozycji oddano między innymi sześć portów USB, gniazdo RJ-45 i trzy gniazda audio. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 oferuje natomiast trzy porty DisplayPort oraz jedno HDMI. Warto zauważyć bardzo dobre odprowadzanie ciepła z wnętrza i faktycznie, podczas pracy komputera praktycznie nie słyszymy pracy wentylatorów.

Acer Predator Orion 3000 PO3-640. Acer Predator Orion 3000 PO3-640.

Test PC do gier Predator Orion 3000 PO3-640. Jak sprawdza się komputer podczas testów praktycznych?

Może nie są to topowe podzespoły, ale zdecydowanie nie ma na co marudzić. Dwunasta generacja procesora Intel Core i5 oraz mocna karta graficzna NVIDIA sprawiają, że nawet najbardziej wymagające tytuły będą działać dobrze na wysokich ustawieniach. Do tego warto zaznaczyć, że mamy do dyspozycji dwie karty sieciowe – jeśli zależy nam na niskim PING-u wybieramy połączenie przewodowe, aczkolwiek ja grałem zazwyczaj z wykorzystaniem Wi-Fi i nie ukrywam, PING nadal był na tyle niski, że nie miałem żadnych problemów podczas rozgrywki sieciowej.

Przed informacją na temat wydajności testowanej maszyny, zerknijmy do wnętrza obudowy. Muszę pochwalić markę Acer za to, jak staranne ukryto przewody. Dzięki temu we wnętrzu panuje harmonia, ale również zyskujemy odpowiedni przepływ powietrza. Będzie on niezwykle potrzebny, bo karta graficzna potrafi się mocno nagrzewać, jeśli np. uruchomicie Red Dead Redemption 2 lub Metro 2033 na pełnych detalach. Jedyne do czego można się przyczepić to zastosowany układ chłodzenia procesora. Fakt, mamy dwa wentylatory – z przodu i z tyłu, jednak sugerowałbym, aby po zakupie tego PC-ta zmienić chłodzenie na jakieś wydajniejsze. W ekstremalnych warunkach to zamontowane fabrycznie, czasami nie spełniało w stu procentach moich oczekiwań, a dodatkowo potrafiło być nieco za głośne.

Acer Predator Orion 3000 PO3-640.

Testy w grach Predator Orion 3000 PO3-640

CS: GO – 488 FPS

League of Legends – 280 FPS

PUBG – 140 FPS

Red Dead Redemption 2 – 85 FPS

GTA V – 120 FPS

Assassin’s Creed Valhalla – 85 FPS

Cyberpunk 2077 – 79 FPS

Zaznaczam, że testowałem gry w rozdzielczości Full HD przy najwyższych możliwych ustawieniach graficznych.

Testy w benchmarkach Predator Orion 3000 PO3-640

3DMark Time Sty – 8604

3DMark Firm Strike – 19605

Testy temperatur Predator Orion 3000 PO3-640

CPU pod obciążeniem – 85 stopni Celsjusza

Karta graficzna pod obciążeniem – 82 stopnie Celsjusza

Dysk pod obciążeniem – 48 stopni Celsjusza

Pobór mocy Predator Orion 3000 PO3-650

Spoczynek: 25 W

Gry: 245 W

Test PC do gier. Acer Predator Orion 3000 PO3-640.

Czy warto kupić gotowy PC do gier?

To zależy. Jeśli macie chęć na gotowce przygotowywane przez nieznane firmy, które chcą wcisnąć klientowi przestarzały sprzęt – odradzam. Inna opcja to komputer do gier taki jak testowany Predator Orion 3000 PO3-650 autorstwa marki Acer. Mamy przede wszystkim dobrze dobrane komponenty, solidnie przygotowaną konfigurację i wsparcie techniczne uznanego producenta. Co ciekawe, cena takiego komputera niewiele różni się od kwoty, jaką wydalibyśmy na samodzielne złożenie PC-ta o podobnych parametrach.