Sprawdziłem EZVIZ RH2. To był długi test. Co o nim sądzę?

Przez moje ręce od pewnego czasu przewija się bardzo dużo sprzętu AGD. Sprawdziłem również EZVIZ RH2. To odkurzacz pionowy, który potrafi sprzątać na sucho i mokro. Co o nim sądzę?

Odkurzacz pionowy wet&dry EZVIZ RH2.

Mam nadzieję, że się nie wypalę przy tak intensywnym testowaniu odkurzaczy pionowych czy robotów sprzątających. Tak czy inaczej, podejście do EZVIZ RH2 było skomplikowane. Na początku przyjechał model, który… nie chciał działać. Później dotarł ten właściwy i pojawiła się chemia, jednak czy nadal istnieje? Cóż, to skomplikowane, bowiem po drodze miałem dość… ambitny romans z innym urządzeniem, które pojawiło się u mnie na dłuższy czas. Jeśli zainteresowałem Cię tym tajemniczym wstępem, zachęcam do dalszej lektury testu. Zacznijmy od prezentacji wybranych danych technicznych EZVIZ RH2.

Specyfikacja techniczna EZVIZ RH2

Prędkość silnika: 72000 obr./min Siła ssania: 12000 Pa Akumulator: 4000 mAh Zbiorniki na wodę: 750 ml (brudna), 850 ml (czysta) Moc maksymalna: 200 W, 30 AW Waga: 4,55 kg

Odkurzacz pionowy wet&dry EZVIZ RH2.

Zawartość opakowania

Tu należy się pochwała dla producenta, ponieważ otrzymujemy naprawdę bogaty zestaw. Składa się on z, rzecz jasna, EZVIZ RH2, a także stacji dokującej, która przy okazji pomaga w czyszczeniu szczotki obrotowej gorącym powietrzem. Znajdziemy także środek czyszczący, szczotkę do czyszczenia, uchwyt, dodatkową wymienną szczotkę obrotową, filtr HEPA, zapach, który „instalujemy” w odkurzaczu, wkrętak, a także dokumentację, w tym kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi. Całość jest zapakowana poprawnie, nie ma obaw o uszkodzenia podczas transportu.

Jakość wykonania i cechy EZVIZ RH2

Po testach wielu odkurzaczy, które sprzątają zarówno na sucho i mokro stwierdzam, że urządzenia te niewiele się od siebie różnią. Zerknijcie w kierunku MOVA M10, a następnie znów na EZVIZ RH2. Podobne? Wydaje mi się, że tak.

Zacznijmy od rączki. Została wyposażona w trzy przyciski funkcyjne: uruchamiający odkurzacz, zmieniający tryby sprzątania oraz aktywujący mycie rolki. Niżej, na właściwym urządzeniu ulokowano czytelny ekran wraz z ikonami, dzięki którym wiemy jaki tryb jest aktualnie używany, a także jak wygląda pojemność baterii. Warto jeszcze wspomnieć o kolorowych wskaźnikach, które informują nas o stopniu zabrudzenia podłogi.

Odkurzacz pionowy wet&dry EZVIZ RH2.

Idźmy dalej. Mamy na froncie pojemnik na brudną wodę (jest tam także filtr, aby duże nieczystości nie trafiały do zbiornika). Z tyłu natomiast umieszczono zbiornik na wodę czystą. Jeśli chodzi o rolkę obrotową, obraca się do 550 razy na minutę, Warto zauważyć, że za sprawą tego obrotu, siła, jaką musimy użyć do sprzątania podłogi jest wręcz minimalna. Odkurzacz sam nas prowadzi, czyszcząc naszą podłogę. A czy robi to skutecznie?

Test praktyczny EZVIZ RH2

Kiedy już nalejemy czystą wodę z dodatkiem detergentu, możemy rozpocząć pracę. Uruchamiamy sprzęt, lekko go pochylając. Odkurzacz samodzielnie się uruchomi, o czym nas oznajmi za pomocą komend głosowych. Korzystanie z odkurzacza jest banalnie proste. Po prostu, jeździmy z nim po naszym mieszkaniu, a on automatycznie dostosowuje parametry pracy, by podłoga stała się czysta. I faktycznie taka jest. Widać, jak robi się odświeżona, czysta. Wszelakie nieczystości znikają w mgnieniu oka, aczkolwiek te, które już zaschły wymagają dłuższego szorowania. Tak czy inaczej, nie musiałem ingerować w działanie odkurzacza, by cieszyć się skutecznie umytą podłogą, pozbawioną wszelakiego brudu i innych nieczystości.

Jeśli chodzi o czas pracy tego modelu, mi udało się korzystać z niego przez pół godziny. Wszystko za sprawą baterii o pojemności 4000 mAh. Dodam tylko, że mówimy o trybie automatycznym, gdyż ustawiając ten maksymalny, czas pracy będzie wynosił około 15 – 20 minut. Producent deklaruje 40 minut, więc „niewiele” się pomylił. Po tym czasie należy naładować akumulator. Operacja trwa około pięć godzin.

Odkurzacz pionowy wet&dry EZVIZ RH2.

Czy warto kupić EZVIZ RH2?

Obecnie RH2 kupicie np. w Media Expert za 2199 zł. Jest to najniższa cena tego modelu. Rzecz jasna, jest dostępny również w Avans, Electro, Komputronik i innych sieciach. Daję tylko przykład. Dobrze, ale czy warto brać go pod uwagę? Wydaje mi się, że tak. Solidny, dobrze wykonany, prosty w obsłudze odkurzacz pionowy wet&dry. Jeśli możesz pozwolić sobie na taki wydatek, ja bym rozważył ale nie jest to najlepszy sprzęt w swojej klasie.

Przede wszystkim, trochę może przeszkadzać wam jego waga. Niestety, do najlżejszych ten odkurzacz nie należy. Kolejny temat to nachylenie – mi osobiście nie było to potrzebne, ale nie ma możliwości wjazdu pod meble „na płasko”. No i na koniec siła ssania. Według mnie wystarczająca ale wspomniany już odkurzacz MOVA M10 był silniejszy, a o 200 zł tańszy. Wybór pozostawiam więc wam.