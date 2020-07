Test JBL Bar 9.1 True Wireless – soundbar z wyższej półki

Osoby, które są fanami kanapowego spędzania wolnego czasu doskonale zdają sobie sprawę z tego, ze ulubiony serial, film, czy mecz nie będzie dawał tak dużej frajdy, jeśli wykorzystamy do odtwarzania dźwięku głośniki wbudowane w telewizor. Jeśli jesteście pod względem audio maniakami powinien zainteresować Was test JBL Bar 9.1 True Wireless, który według zapewnień producenta ma pozwolić nam zwiększyć doznania podczas domowych seansów. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest.

JBL Bar 9.1 True Wireless – zawartość zestawu

Zestaw składa się z subwoofera o wymiarach 305 x 440 x 305mm i wadze ok. 11 kg. W opakowaniu jest również głośnik centralny o wymiarach 884 x 62 x 120mm, oraz dwa odłączane, działające bezprzewodowo głośniki surround które mierzą 173 x 60 x 120mm. Warto wziąć pod uwagę wymiary zestawu, szczególnie głośnika centralnego, gdyż łącznie ma on długość 123 cm. Ważne jest zatem, aby przed zakupem upewnić się, że będziemy mieli wystarczająco miejsca na zestaw, czy to na szafce TV, czy na ścianie.

Jak umiejscowiłem soundbar?

W moim przypadku głośnik centralny zmieścił się na szafce. Dzięki temu nie zaburzył harmonii tej części pomieszczenia, co może być dla wielu użytkowników istotne. Gdy już o wyglądzie mówimy, będzie teraz kilka słów o estetyce samego zestawu. Producent postanowił użyć tutaj klasyki, czyli koloru czarnego. Moim zdaniem jest to słuszne, ponieważ tym sposobem nagłośnienie pasować będzie do zdecydowanej większości wnętrz. Obudowy głośników są smukłe, a krawędzie nieco zaokrąglone. Na przodzie głośnika centralnego wmontowano wyświetlacz, który zauważymy dopiero po uruchomieniu urządzenia, ponieważ wkomponowany jest on idealnie w sam głośnik. Przyciski sterowania i uruchomienia znajdziemy na górze. Wszystko wydaje się mieć właściwe umiejscowienie, minimalizm jest tutaj zastosowany prawidłowo.

JBL Bar 9.1 True Wireless w praktyce

Źródłem dźwięku dla zestawu może być zarówno smartfon, połączenie przez Bluetooth, AirPlay czy Chromecast, jak i dekoder, DVD czy po prostu TV poprzez wejście HDMI bądź eARC. Ja miałem okazję użyć trzech z nich, a będąc bardziej drobiazgowym nawet czterech. Dlaczego? Mojego iPhone’a w pierwszej kolejności podłączyłem zgodnie z instrukcją przy pomocy funkcji AirPlay. Niestety po kilku dniach użytkowania ten sposób po prostu przestał działać. Na ekranie smartfona mogłem ujrzeć upływający czas utworu, głośniki natomiast milczały. Ani urządzenie mobilne, ani sprzęt grający nie zgłaszały żadnego błędu w połączeniu. W ten oto sposób zostałem zmuszony do przekazywania dźwięku do soundbara jedynie poprzez Bluetooth. Wpływało to w pewnym, lecz znośnym stopniu, na doświadczenie użytkowania, ponieważ AirPlay był trybem domyślnym.

Czy soundbar JBL nadaje się do odtwarzania muzyki?

Skoro już przy iPhonie jesteśmy to chciałbym opisać swoje odczucia związane ze słuchaniem muzyki na zestawie JBL Bar 9.1 True Wireless. O ile mamy możliwość ustawienia poziomu natężenia tonów niskich, o tyle pozostałe pasma grają domyślnie. Aplikacja której używałem, czyli Spotify nie udostępnia funkcji equalizera. Moje odczucia były więc następujące. Stosunek natężenia tonów niskich do pozostałych był, jakby to niezbyt eufemistyczne ująć, średni. W tej chwili, ktoś mógłby pomyśleć „ale przecież to jest zestaw kina domowego, a nie stereo”. Zdecydowanie się z tym stwierdzeniem zgodzę, dlatego nie traktowałbym powyższego jako wyrocznię. To nie jest też tak, że JBL Bar 9.1 True Wireless nie nadaje się do słuchania muzyki. Na pewno spędzimy z nim wiele przyjemnych godzin na słuchaniu ulubionych utworów. Tak też było w moim przypadku. Moc jaką dysponują głośniki sprawia, że przy wysokiej głośności, nie tracimy na jakości dźwięku. Jedyne co możemy jednak stracić, to cierpliwość sąsiadów, w przypadku gdy mieszkamy w bloku. 10 calowy subwoofer emituje potężny, a przy tym miękki i przyjemny dla ucha bas.

JBL Bar 9.1 True Wireless jako kino domowe

Gdy po sobotniej domówce, nadejdzie niedziela, dla wielu oznacza to czas odpoczynku i zrelaksowania się przed nadchodzącym nieubłaganie poniedziałkiem. Jednym ze sposobów na umilenie sobie czasu może być obejrzenie ulubionego serialu lub dobrego filmu. Nasze wrażenia i doświadczenie mogą zostać znacząco poprawione, gdy mamy do dyspozycji dobrej klasy sprzęt grający. Takim niewątpliwie jest soundbar JBL Bar 9.1 True Wireless. Od samego początku miałem wrażenie, że ten zestaw został właśnie do tego stworzony. Nie pozostawało mi nic innego, jak przygotowanie paczki popcornu wraz z ulubionym napojem, oraz utonięcie w wygodnej kanapie na najbliższe godziny. Przez cały seans otaczający nas przestrzenny dźwięk oraz potężna moc basu mogą sprawić, że poczujemy się jak w kinie. Nawet lepiej, bo na wygodnej, szerokiej kanapie i w najlepszym „rzędzie”. 🙂

