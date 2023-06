Test Roccat VULCAN 121 AIMO RGB. Jaka jest ta klawiatura?

Klawiatura mechaniczna to coraz częstszy wybór wśród konsumentów. Sprawdzimy zatem w dzisiejszej recenzji, czy Roccat VULCAN 121 AIMO RGB, która dodatkowo posiada nienaganną stylistykę i podpórkę pod nadgarstki będzie idealną propozycją nie tylko dla graczy.

Roccat VULCAN 121 AIMO RGB – specyfikacja

Rozmiar: 100%

100% Ilość przycisków: 104

104 Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Titan Switch Tactile

Titan Switch Tactile Wytrzymałość : 50 milionów kliknięć

: 50 milionów kliknięć Hotswap przełączników: Nie

Nie Typ przełącznika: Tactile

Tactile Rodzaj budowy: Float key (otwarta)

Float key (otwarta) Podświetlenie: RGB

RGB Materiał obudowy: Aluminiowa

Aluminiowa Materiał keycapów: ABS

ABS Oprogramowanie: Tak

Tak Rodzaj łączności: Przewodowa

Przewodowa Długość przewodu : 180 cm

: 180 cm Polling rate : 1000 Hz

: 1000 Hz Regulacja kąta pochylenia : Jednostopniowa

: Jednostopniowa Wymiary: 462 x 235 x 32

462 x 235 x 32 Waga : 1150 g

: 1150 g Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja pochodzi ze strony producenta – marki Roccat.

Roccat VULCAN 121 AIMO RGB – co znajdziemy wewnątrz opakowania?

Na pytanie, co dorzuca nam producent do pudełka z klawiaturą odpowiedź jest dosyć prosta, ale również pod pewnym względem zaskakująca. Dlaczego zaskakująca? Ano dlatego, że tak naprawdę poza dodatkową podpórką pod nadgarstki nic więcej nie otrzymujemy. Zupełnie nic, Nawet przyrządu do ściągania nakładek, który w zasadzie stał się standardem umieszczanym w budżetowych konstrukcjach. Jak widać niektóre droższe klawiatury nie posiadają takiego luksusu, bo został on również pominięty w testowanej przeze mnie Razer Blackwidow V3 mini hyperspeed.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Roccat VULCAN 121 AIMO RGB – konstrukcja oraz jakość wykonania

Testowany model nie prezentuje się źle, ale od pierwszych chwil całkowicie kojarzy mi się z typowymi, oklepanymi rozwiązaniami gigantów, które nijak mają się do porządnie wykonanej klawiatury. Jakby nie patrzeć, wygląd wielu osobom może przypaść do gustu. Mi przede wszystkim podoba się wariant biały, ale to może dlatego, że bardzo lubuję się w jasnej kolorystyce. Szczególnie jeśli chodzi o peryferia komputerowe.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Testowana klawiatura mechaniczna posiada metalową obudowę z wierzchu, a od spodu plastikową. Plastik wydaje się być solidnym i jest całkiem przyzwoitej jakości. Nóżki posiadają tylko jednostopniową regulację kąta pochylenia, a naprawdę sporą część spodu opatrzono w gumy antypoślizgowe. Nic szczególnego więcej na spodzie nie ma, bo nawet nie możemy poprowadzić sobie przewodu, który wychodzi idealnie pośrodku i jest w oplocie.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Komfort i ergonomię pracy ma nam poprawić dołączona podkładka pod nadgarstki, która jest całkiem przyjemna. Nie jest to materiałowy wariant, lecz plastikowy, ale sprawia wrażenie miększego plastiku. Nie ugina się, lecz wielu osobom sama podpórka może wydawać się zbyt płaska. Poza tym jest magnetyczna, co sprawdza się bardzo dobrze podczas codziennego użytkowania. Nie wypada z swojego dopasowanego wycięciem miejsca podczas ruchów rękoma, a gdy potrzebujemy ją odczepić, nie musimy używać specjalnie dużo siły.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

W prawym górnym rogu wygospodarowano przestrzeń dla rolki do regulacji głośności audio, która działa po prostu dobrze. Wywiązuje się ze swojego zadania. Obok ulokowano trzy przyciski multimedialne, chociażby do włączania i wyłączania audio.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Roccat VULCAN 121 AIMO RGB – keycapy i czcionka

Przechodzimy teraz to kolejnej, bardzo ważnej kwestii jeśli chodzi o klawiatury. Zastosowano tutaj nakładki, które są wykonane z materiału ABS. Szkoda tylko, że posiadają strukturę dosyć śliską. Brakuje w nich ewidentnie chropowatości. Wydawać by się mogło, że poruszam kwestię jakiejś “głupoty”, ale jeśli będziecie sporo pisać to poczujecie jak palce zaczną się ślizgać i o szybkim wklepywaniu wyrazów jedynie pomarzycie. Poza tym, nakładki są niskoprofilowe i wrażenie z pisania oscyluje pomiędzy klawiaturą typowo mechaniczną, a niskoprofilową.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Czcionka sama w sobie jest poniekąd kwestią gustu. Szczególnie, że na całe szczęście nie oddano nam do dyspozycji nakładek wykonanych w technologii laser-etched, a postawiono na sensowne Doubleshot, dzięki czemu czcionka nie będzie nam się ścierać.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Roccat VULCAN 121 AIMO RGB – switche

Producent chwali się, że w klawiaturze znajdują się autorskie przełączniki marki Roccat. Występują one w dwóch wariantach: liniowym oraz tactile. Podczas użytkowania miałem wrażenie jakby klawiatura chciała być w pewnym stopniu uniwersalna – dobra dla każdego użytkownika. Mam na myśli fanów niskoprofilówek oraz klasycznych rozwiązań. Jednak trochę się zawiodłem. Przełączniki nie będą najmocniejszą stroną klawiatury, szczególnie, że ich płynność nie stoi na wysokim poziomie.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Roccat VULCAN 121 AIMO RGB – podświetlenie

Z poziomu samej klawiatury udało mi się uruchomić cztery tryby świetlne. No może przesadziłem, bo wszystkie były identyczne – statyczne – a jedynie zmieniły się kolory, które je reprezentowały. Na więcej pozwala nam oprogramowanie. Jest w nim kilka trybów i każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Tym bardziej, że producent podkreśla, iż klawiatura została wyposażona w oświetlenie AIMO z trwałymi LED-ami, które potrafią wyświetlać nawet 16.8 miliona kolorów.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Roccat VULCAN 121 AIMO RGB – oprogramowanie

Oprogramowanie niestety wygląda trochę tak, jakbyśmy cofnęli się dobre kilka lat do tyłu. Mało nowoczesne, mało przejrzyste i trochę toporne. Tak czy inaczej, oferuje przypisywanie makr, a także dowolnych funkcji do każdego przycisku na klawiaturze. Pozwala również na zarządzenie podświetleniem, także w połączeniu z innymi produktami marki Roccat.

Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB Test, recenzja klawiatury Roccat VULCAN 121 AIMO RGB

Ile kosztuje Roccat VULCAN 121 AIMO RGB?

Wszystko zależy od tego, do jakiego sklepu się udamy. Przeanalizowałem porównywarkę Ceneo.pl i najlepszą ofertę mają sieci marketów takie jak Media Expert oraz Euro RTV AGD. Mowa o kwocie na poziomie 288 złotych. To, jaki sklep wybierzecie zależy oczywiście od waszych preferencji. Tak czy inaczej, linki już macie.