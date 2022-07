YUNZII Keynovo IF98 to model wyposażony w hotswapa i fabrycznie przesmarowane switche. Nie mogło zabraknąć najważniejszych rzeczy, które otrzymujemy w droższych modelach klawiatur takich jak chociażby keycapy PBT.

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Pierwsze wrażenia po rozpakowaniu produktu były bardzo pozytywne. W środku znalazła się w końcu klawiatura ze swoim charakterem, eleganckim wyglądem i bogatym wyposażeniem. Morski design to coś rzadko spotykanego wśród klawiatur, gdyż większość producentów decyduje się głównie na czarne lub zyskujące ostatnio na popularności białe modele. Rzadko producenci także decydują się na nietypowe formaty jakim jest chociażby format 98%, który zagościł w tym modelu.

Podstawowe informacje odnośnie omawianego egzemplarza:

Rozmiar: 96%

96% Układ: US ANSI

US ANSI Przełączniki: Gateron Red Pro

Gateron Red Pro Wymiary: 385 x 140 x 40mm

385 x 140 x 40mm Typ przełącznika: Liniowy (linear)

Liniowy (linear) Rodzaj budowy: Non Float key (zamknięta)

Non Float key (zamknięta) Podświetlenie: RGB, Punktowe

RGB, Punktowe Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne Materiał keycapów: PBT

PBT Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Double-shot Oprogramowanie: Tak

Tak Rodzaj łączności: Przewodowa

Przewodowa Hotswap przełączników: Tak

Tak Waga: 1500 g

YUNZII Keynovo IF98 – Rozpakowanie

Zawartość zestawu:

Klawiatura

Instrukcja obsługi

Coiled cable

6 switchy Gateron Red Pro

Keycap i switch puller w jednym

Dodatkowe nakładki

Plastikowe nakrycie

Brudnopis

Konstrukcja oraz jakość wykonania

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Obudowa została bardzo dobrze wykonana. Zagościł tutaj plastikowy case w zielonej kolorystyce. Niestety pojawia się skrzypienie na dole, w okolicach spacji oraz lewego alta – wystarczy dotknąć to miejsce palcem. Poza tym spasowanie jest jak najbardziej poprawne i nie widzę większych uchybień. Na spodzie nie znalazły się nóżki do regulacji kąta pochylenia ze względu na fabrycznie wyprofilowaną obudowę.

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Nad sekcją numeryczną łatwo zauważyć obrazek przedstawiający fale morskie. Istnieje możliwość jego wyjęcia i wtedy naszym oczom ukarzą się cztery wolne miejsca na zamontowanie switchy, które producent dołączył do zestawu. W okolicach skrzyżowania, które powstało za klawiszem F12, a przed sekcją numeryczną umieszczono LED, który posiada swoje tryby świecenia nie zsynchronizowane z ogólnym podświetleniem klawiszy.

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Zadbano o stabilność klawiatury na biurku. Na spodzie umieszczona cztery stopki antypoślizgowe, dosyć małe, ale przy wadze klawiatury na poziomie 1,5kg są jak najbardziej wystarczające. Swoje miejsce również znalazło logo producenta oraz magnesowana zaślepka, po której wyjęciu nie ma nic. Możliwe, że miało to być miejsce na adapter do komunikacji bezprzewodowej lub obudowę tę producent wykorzystuje w innym modelu z właśnie tą funkcją, której tutaj nie uświadczymy.

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Spoglądając od przodu w oko wpada od razu aluminiowa plakietka w złotym kolorze z napisem „ONE CLICK TO INFINITY”. Dodaje ona niezwykłej elegancji jak sugeruje, że mamy tutaj do czynienia z wysokiej klasy wyrobem. Obok ramki znalazło się złącze USB-C do podłączenia kabla.

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Keycapy

Producent zdecydował się na zastosowanie nakładek PBT double-shot o profilu OEM. Idealnie wpasowują się w klimaty tego modelu. Są bardzo przyjemne w dotyku, bardzo dobrze wykonane jak i posiadają elegancką czcionkę. Po prostu cud, miód, malina. Widać, że ktoś przyłożył się do projektu tej klawiatury. W zestawie znalazły się także dodatkowe nakładki, które możemy sobie zastosować na klawiaturze wedle własnego uznania. Przykładowo jeśli lubimy dłuższe „0” w sekcji numerycznej to możemy wyłączyć przycisk odpowiadający za kropkę i zamontować keycap zero zajmując dwa switche.

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Switche

Gateron Red Pro. Dopisek pro w nazwie nie znalazł się bez przyczyny. Oznacza on, że przełączniki zostały fabrycznie przesmarowane i nie musimy tej czynności wykonywać sami, aby mieć płynniejszy klik. Same switche są bardzo przyjemne i super brzmią w tym modelu. Płynność podczas klikania jest wystarczająca, aby uzyskać satysfakcję z każdego kolejnego kliknięcia. Są one także stosunkowo ciche i nie przeszkadzają podczas użytkowania – również domownikom. Nie zabrakło pożądanego ostatnimi czasy hotswapa, który umożliwia nam ekspresową wymianę przełączników bez konieczności lutowania na inne wybrane przez nas. Stabilizatory również bardzo dobrze się sprawują i nie sprawiały jakichkolwiek problemów



YUNZII Keynovo IF98 – Soundtest

Specyfikacja przełączników:

Rodzaj przełącznika: Liniowy

Materiał Stema: POM

Materiał obudowy: PC

Siła nacisku do aktywacji: 45g

Pretravel: 2mm

Żywotność: 50mln kliknięć

Fabrycznie przesmarowane: Tak

YUNZII Keynovo IF98 – klawiatura 98% jak się patrzy

Zaglądamy w głąb klawiatury

Po wyjęciu switcha zauważyć można wyciszenie w postaci silikonowej uszczelki. Skutecznie redukuje ona nie pożądane odgłosy, aby uzyskać jak najlepszy wydźwięk z mechanika. Pod płytką drukowaną również znalazło się silikonowe wyciszenie o grubości 4mm, które ma za zadanie wyciszenie naszej konstrukcji. Takie rozwiązania są z reguły stosowane w zdecydowanie droższych modelach, a fani dobrego brzmienia często modyfikują tańsze klawiatury w podobny sposób.

Podświetlenie

Ma ono swój urok szczególnie wieczorami, gdy w pokoju zaczyna być ciemniej. Bardzo ładnie się prezentuje, ale także nie każdemu musi odpowiadać, patrząc przez pryzmat stylistyki całej konstrukcji. Spokojnie, podświetlenie można także całkowicie wyłączyć. Niestety mogło by być trochę mocniejsze, gdyż przy oświetleniu lamp jest zdecydowanie niewidoczne. Przykładowo budżetowe konstrukcje pokroju ataxa, potrafią pokazać swoje efekty świetlne na przekór oświetleniu lamp. . Poniżej prezentacja trybów podświetlenia.

YUNZII Keynovo IF98 – Podświetlenie

Funkcjonalność

Z klawiatury korzysta się naprawdę przyjemnie, lecz są dwie rzeczy, które ograniczają jej funkcjonalność. Mianowicie, mowa o braku komunikacji bezprzewodowej, co moim zdaniem powinno pojawić się w klawiaturze za około 600 zł. Pomimo, że otrzymujemy w zestawie elegancki coiled cable to jest on niestety trochę krótki i ledwo podłączyłem klawiaturę do swojego PC-ta, a umiejscowiłem ją po prostu tam, gdzie zawsze, nie w jakimś wymyślnym miejscu. Sam kabel jest jak najbardziej w porządku. Nie jest w oplocie, a cała jego kolorystyka jest w odmianie koloru zielonego.

YUNZII Keynovo IF98 – Kabel

YUNZII Keynovo IF98 – Kabel

Oprogramowanie

Oprogramowanie jest jak najbardziej przejrzyste. Podczas instalacji wybieramy język instalacji, który okazuje się później językiem w samej aplikacji. Do wyboru są dwa: chiński oraz angielski. Po instalacji nie mamy możliwości zmiany języka.

YUNZII Keynovo IF98 – Oprogramowanie

W głównej zakładce otrzymujemy możliwość wyboru, jak i utworzenia profilu, aby nie trzeba było za każdym razem zmieniać naszych preferencji np. praca i rozrywka. Możemy również przypisać każdemu przyciskowi dowolną funkcję, kombinację klawiszy lub nawet całkowicie go wyłączyć.

YUNZII Keynovo IF98 – Oprogramowanie

W drugiej zakładce zarządzamy podświetleniem naszej klawiatury. Nie uświadczymy żadnych animacji wybranego trybu, a same efekty są dosyć różnorodne i mamy bogaty wybór. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Nie możemy także zmienić wersji kolorystycznej naszej klawiatury.

YUNZII Keynovo IF98 – Oprogramowanie

W trzeciej, ostatniej już zakładce zarządzamy makrami. Możemy je tworzyć, edytować i usuwać.

Klawiatura na stronie producenta: YUNZII Keynovo IF98.

