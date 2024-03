OPPO A79 5G. Czy to najlepszy smartfon za 1000 zł? Możliwe.

Kiedyś, chcąc mieć fajny smartfon, musiałeś liczyć się z dużym wydatkiem pieniędzy. Te czasy już minęły. OPPO A79 5G jest idealnym przykładem. Dlaczego tak uważam? Model ten ma wiele zalet. Pamiętajcie jednak, że nie ma produktów idealnych.

Test OPPO A79 5G. Smartfon za 999 zł.

Na wstępie zaznaczę, że nie będzie to typowa recenzja, jakich wiele w sieci. Dlaczego? No właśnie – większość portali, które zajmują się testowaniem telefonów opublikowało już swoje artykuły. Ja podejdę do tematu nieco inaczej, bardziej lifestylowo, bo przecież takim magazynem jest MenWorld. Aby nie przedłużać, zacznijmy od tego, jakie podzespoły posiada OPPO A79 5G. Rzecz jasna, nie będę prezentował całej specyfikacji technicznej. Jeśli chcecie sprawdzić szczegóły, odsyłam do strony producenta – OPPO.

Dane techniczne OPPO A79 5G

Ekran: 6,72 cala, LCD, Full HD+ (2400 x 1080), odświeżanie 90/60 Hz

Pamięć: 8 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej (można zamontować kartę microSD)

Aparat: Tył: 50 MP + 2 MP, przód: 8 MP

Procesor: MT6833

Bateria: 5000 mAh, szybkie ładowanie 33 W

Łączność: USB typu C, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Wymiary: 165,6 x 7,66 x 8 mm

Waga: 194 g

Cena: 999 zł

Zawartość zestawu: smartfon (z naklejoną ochroną ekranu), przewód USB, instrukcja

Wygląd OPPO A79 5G

Jedna z najciekanych wersji pod kątem designu? Tak mi się wydaje. Fakt, są dostępne jeszcze czarna – dla tych, którzy nie lubią “szaleństw” oraz zielona – równie ładna co fioletowa. Pozostańmy przy tylnej części OPPO A79 5G. Jak widać, w dolnej części znalazło się miejsce na logo producenta. Z kolei prawa górna krawędź “plecków” to ogromna wyspa z dwoma obiektywami. Nie rozumiem, dlaczego jest tak duża. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby była znacznie mniejsza.

Test OPPO A79 5G. Smartfon za 999 zł.

Krawędzie tego modelu są płaskie. Cóż, muszę to napisać – wyczuwam tu mocną inspirację smartfonami marki Apple. Może się mylę, chociaż z drugiej strony, najwidoczniej niektórym podoba się taki design, stąd zastosowanie płaskich krawędzi w A79. Co znajduje się na każdej z nich? Zacznę od dołu – tam ulokowano głośnik, port USB typu C, mikrofon oraz, uwaga, gniazdo jack 3,5 mm. Jak to jest, że te budżetowe smartfony mogą nadal korzystać z tego gniazda, z kolei te flagowe już dawno o nim zapomniały. Prawa krawędź to przycisk do wybudzania (jest to też czytnik linii papilarnych) i do regulacji głośności. Z drugiej strony mamy slot na kartę SIM.

Test OPPO A79 5G. Test OPPO A79 5G. Test OPPO A79 5G.

Z przodu mamy ekran – bardzo duży i czytelny. Ramki są niewielkie, chociaż nie należą do najcieńszych. Muszę przyznać, że są akceptowalne. Na górnej krawędzi wyświetlacza znajduje się mała kropka. To obiektyw aparatu do selfie.

Test OPPO A79 5G.

Jakość wykonania OPPO A79 5G

Muszę pochwalić markę OPPO za to, jak dobrze wykonała ten model. Zdecydowanie, nie mam wręcz prawa do tego by narzekać na cokolwiek. Fakt, nie są to materiały premium ale jakość ich wykonania i spasowania stoi na bardzo wysokim poziomie. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić to przeciętna jakość folii na ekranie. Oczywiście, chroni nasz wyświetlacz przed zarysowaniem, jednak sama po kilku tygodniach testów – sprawdzali ten model również inni redaktorzy – widać wiele śladów uszkodzeń. Niestety, jeśli chcecie dobrze chronić ekran, sugeruję zastosować coś lepszego. Oprócz tego nie mam żadnych uwag.

Test OPPO A79 5G.

Praktyczny test OPPO A79 5G. Jak smartfon sprawdza się w praktyce?

Spędziłem z tym modelem dwa tygodnie. Czy pozwoliło mi to na przeanalizowanie tego, jak sprawdza się w praktyce? Wydaje mi się, że tak. Mam pewne wnioski. Przede wszystkim – traktuję OPPO A79 5G jako model budżetowy. Dlatego też nie oczekiwałem od niego, by działał ultra szybko, pozwalał na uruchamianie wydajnych gier i tak dalej. Za tysiąc złotych otrzymujemy jednak solidnie wykonany sprzęt, który sprawdzi się od obsługi mediów społecznościowych, dzwonienia i mało tego, w odpowiednich warunkach zrobi ładne zdjęcie!

Oprogramowanie

Przeżyłem totalny szok po tym, jak zobaczyłem system. Zacznę od tego, że jest to Android 13 z nakładką ColorOS 13.1. Tu nie mam nic do zarzucenia – ładne ikony, odczucia z użytkowania jak najbardziej na wysokim poziomie. Zwróćcie jednak uwagę na to, ile aplikacji dostajemy “w bonusie”! Jakieś niepotrzebne gry, media społecznościowe, streaming wideo – totalna porażka. Pierwsze, co musiałem zrobić po zalogowaniu się do systemu to oczywiście kasowanie tych programów. Wolałbym jednak czysty system, a są przecież producenci, którzy właśnie takowy udostępniają klientowi.

ColorOS 13.1 ColorOS 13.1 ColorOS 13.1 ColorOS 13.1

Gry

Procesor z chipsetem graficznym, które znajdziemy na pokładzie tego modelu do gier się nie nadają. OK, może te mniej wymagające, podstawowe tytuły będą działać płynnie, jednak nie radzę uruchamiać bardziej rozbudowanych gier. Jak już wspomniałem, to nie oznacza, że nie da się na nim grać. To zaskakujące ale się da, o ile zrezygnujecie z aplikacji, które wyciskają “siódme poty” ze sprzętu.

Ekran

Ekran nie grzeszy jakością – to zwykły LCD, jednak wcale nie oznacza to, że mam przeciętne odczucia z jego użytkowania. Absolutnie! Chociaż muszę się przyznać do tego, że bardzo kusiło mnie usunięcie tej folii, która trochę mi przeszkadzała. Tak czy inaczej, mamy przecież Full HD+, a więc dobrą rozdzielczość, do tego sporą przekątną – 6,7 cali, która świetnie sprawdzi się podczas oglądania ulubionych filmów czy seriali. Rzecz jasna, o ile nie przeszkadza wam mały ekranik. Duży plus za odświeżanie na poziomie 90 Hz. Trzeba przyznać, to wpływa na pozytywny “odbiór” tego wyświetlacza.

Audio

Jest stereo, jest impreza. A tak całkiem poważnie, bardzo duży plus za zastosowanie głośników stereo. Oczywiście, nie będzie to wasz kompan domówki, jednak podczas oglądania materiałów wideo sprawdza się wyśmienicie. Jeszcze większy plus za gniazdo audio Jack 3,5 mm. Podpinasz swoje słuchawki i możesz słuchać muzyki. Oczywiście, jeśli wolisz pozbyć się przewodów zawsze zostaje Ci Bluetooth 5.3.

Akumulator – czas pracy OPPO A79 5G

5000 mAh to chyba dziś jakiś standard wśród producentów smartfonów z Androidem. Bardzo często czytam o takiej pojemności akumulatora. Ciekawe, czy brak ładowarki to oszczędność czy ekologia. Pewnie to… drugie. Jasne, oczywiście, że chodzi o biznes. Dziwne, że w przypadku flagowców takowych akcesoriów nie ma, z kolei taki Infinix potrafi oprócz ładowarki dołączyć nawet słuchawki. Tak czy inaczej, możemy cieszyć się ładowaniem o prędkości 33 W. Czas pracy na baterii to około dzień, a nawet dwa dni, jeśli nie będziecie nałogowymi odbiorcami mediów społecznościowych.

Test OPPO A79 5G.

Jakość zdjęć wykonanych za pomocą OPPO A79 5G

Jest tanio? Jest tanio. Jest dobrze? Jest tanio. Żarty żartami, 50 MP (f/1.8) oraz 2 MP (f/2.4) radzą sobie całkiem dobrze. Potwierdzeniem jest seria zdjęć, którą wykonałem w różnych warunkach oświetleniowych. Muszę przyznać, że pod tym względem testowany smartfon zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. OK, w nocy jest nieco gorzej ale nie oszukujmy się, nie jest to model z jakimiś wybitnie zaawansowanymi obiektywami. Jest co prawda tryb nocny, jednak szczerze mówiąc nie daje jakiś wybitnie dobrych efektów. Z resztą, sami zobaczcie.

Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G. Test aparatu selfie w OPPO A79 5G. Test aparatu w OPPO A79 5G.

Kupić czy nie kupić?

Dobra jakość ekranu, solidne wykonanie i świetna cena – to główne atuty testowanego modelu. Szczerze, nie mam się do czego przyczepić. Tym bardziej, że OPPO A79 5G to smartfon za 1000 zł i to niecałe tysiąc złotych! Plusem jest częstotliwość odświeżania 90 Hz, całkiem długa praca na baterii i poprawna jakość zdjęć wykonanych w dzień. Szkoda, że producent zapomniał dołączyć do zestawu ładowarki. Trudno, jakoś sobie poradzicie, bo tak czy inaczej warto rozważyć jego zakup.