Prowadzisz dużo rozmów z klientami ale denerwują cię słuchawki z przewodem? Nie chcesz zakładać na głowę dużych słuchawek nausznych? Poly Voyager Free 60+ UC to rozwiązanie dla Ciebie. Podobno! Sprawdziłem dla Ciebie czy warto zainwestować firmowe pieniądze w ten model.

Zacznijmy od tego, co to za firma? Wielu z Was może nie wiedzieć, ale jest to przedsiębiorstwo założone w 1990 roku, a w 2018 przejęte przez Plantronics. Dziś należy do amerykańskiego HP. Jest to firma, która zajmuje się produkcją sprzętu audio – wideo, głównie dla przedsiębiorstw. W moje ręce trafiła topowa wersja słuchawek bezprzewodowych dousznych wyposażonych w technologię aktywnej redukcji szumów. Sprawdzam czy jest warta swojej ceny, a ta do najniższych nie należy. W kwocie wynoszącej ponad tysiąc złotych możemy już nieco wymagać od słuchawek, prawda? Zanim jednak sprawdzimy, jaki dźwięk generują, jak są wykonane i jaki jest komfort korzystania z tego modelu, sprawdźmy kilka podstawowych informacji technicznych. Dodam tylko, że pełna specyfikacja znajduje się na stronie producenta.

Poly Voyager Free 60+ UC. Słuchawki douszne Bluetooth z ANC.

Dane techniczne słuchawek Poly Voyager Free 60+ UC

Łączność: Bluetooth 5.3

Kodeki: AAC, AptX, SBC, mSBC

Czas działania: odsłuch do 8h (16h dodatkowo z etui), rozmowy do 5,5h (11 dodatkowo z etui)

Ładowanie: 2h

Ładowanie bezprzewodowe: tak, Qi

Aktywna redukcja szumów: tak, ANC

Mikrofony: tak, po trzy wbudowane mikrofony na każdej ze słuchawek

Dodatkowe informacje: WindSmart – chroni przed dźwiękiem wiatru, czujnik – odbieranie połączeń po włożeniu słuchawki do ucha)

W zestawie: słuchawki Poly Voyager Free 60+ UC, etui z ekranem, adapter BT700 USB, wymienne gumki, przewód USB, przewód USB – Jack 3,5 mm (samolot)

Wygląd słuchawek Poly Voyager Free 60+ UC

Wydaje mi się, że wielu producentów nie przykłada wielkiej uwagi do kwestii wizualnej słuchawek dousznych. Ot, przypominają te, które oferuje Apple, mam na myśli AirPods Pro 2. W przypadku Poly jest nieco inaczej. Nawet nie chodzi mi teraz o etui, a właśnie o same słuchawki. Czarny mat z dodatkami w kolorze srebrnym wpływa na pozytywny odbiór tego modelu. Poważnie, o ile raczej nie zwracam uwagi na to, czy słuchawki są ładne, o tyle w tym przypadku śmiało stwierdzam, że przyjemnie się na nie patrzy.

Poly Voyager Free 60+ UC. Słuchawki douszne Bluetooth z ANC.

Nie inaczej jest w przypadku etui. Z resztą, Poly Voyager Free 60+ UC oferuje topowy wariant etui ładującego. Nie dość, że działa ładowanie bezprzewodowe, to jeszcze na górnej części mamy umieszczony ekran dotykowy, dzięki któremu nie tylko sprawdzimy poziom naładowania akumulatorów ale również zmienimy ustawienia słuchawek. Fakt, mamy przecież aplikację, ale jednak, nie musimy sięgać po smartfon, jeśli pod ręką znajduje się etui.

Poly Voyager Free 60+ UC. Słuchawki douszne Bluetooth z ANC.

Na każdej ze słuchawek znajduje się przycisk odpowiedzialny za parowanie, uruchamianie muzyki lub odbieranie połączeń. Jest też dotykowy panel, którym zmieniamy ustawienia ANC, regulujemy poziom głośności lub wyciszamy połączenie. Z koeli na etui ulokowano wspomniany już ekran dotykowy, port USB typu C (do ładowania i aktywacji działania słuchawek za pośrednictwem mini Jack 3,5 mm) oraz przycisk, którym aktywujemy wyświetlacz. Dodam jeszcze, że na transmiterze USB ulokowano diodę, która informuje o stanie pracy słuchawek.

Poly Voyager Free 60+ UC. Słuchawki douszne Bluetooth z ANC.

Komfort korzystania ze słuchawek Poly Voyager Free 60+ UC

Muszę przyznać, że wyprofilowanie każdej ze słuchawek stoi na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim nie odstają znacznie od uszu – widać to za załączonym zdjęciu. Dodam również, że bardzo często mam problem z odpowiednim doborem “wkładek”. Raz jedna jest za duża, za chwilę z mała, a to negatywnie wpływa na korzystanie ze słuchawek. Całe szczęście, w tym przypadku jest inaczej. Oczywiście, nadal wolę słuchawki nauszne, jednak nie ukrywam, wspomniane wyprofilowanie Poly Voyager Free 60+ UC sprawia, że nawet dłuższy odsłuch muzyki z wykorzystaniem tych słuchawek nie jest męczący.

Poly Voyager Free 60+ UC. Słuchawki douszne Bluetooth z ANC.

Kilka słów o aplikacji. Jej obsługa jest bardzo prosta. Producent nie zapomniał o języku polskim, co jeszcze bardziej wpływa na komfort korzystania z oprogramowania. Co możemy zrobić korzystając z niej? Oczywiście, zaktualizujemy oprogramowanie systemowe, zmienimy ustawienia dźwięku, zoptymalizujemy wszystkie opcje, jakie oferują słuchawki. Możemy także sprawdzić instrukcję obsługi. W skrócie, jest to “panel zarządzania” słuchawkami.

Aplikacja Poly Lens.

Warto jeszcze przyjrzeć się tematowi baterii. Słucham dość głośno muzyki, dlatego nie udało mi się uzyskać czasu pracy wynoszącego osiem godzin. Tak czy inaczej, sześć godzin było wynikiem powtarzalnym. Jeśli chodzi o rozmowy, było to pięć godzin. Oczywiście, czas ten wydłuża się, jeśli wykorzystamy etui, które jest w pewnym stopniu powerbankiem. Ładowanie trwało dwie godziny, co jest według mnie wynikiem akceptowalnym.

Poly Voyager Free 60+ UC. Słuchawki douszne Bluetooth z ANC.

Jakość dźwięku Poly Voyager Free 60+ UC

Nie ukrywam, nie nastawiałem się na dobrą jakość dźwięku. Dlaczego? Słuchawki biznesowe zazwyczaj oferują czysty dźwięk rozmów, natomiast muzyka jest elementem schodzącym na drugi plan. Jak było w tym przypadku? Muszę przyznać – bardzo dobrze! Może przesadzam, ale na pewno dobrze. Przede wszystkim wyraźnie słychać tony wysokie. Nie powinno to nikogo dziwić. Tak jak pisałem, producent nastawiał się na czysty dźwięk podczas rozmów. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie tony niskie. Bass jest bardzo mocny, wyraźny.

Poly Voyager Free 60+ UC. Słuchawki douszne Bluetooth z ANC.

Niezależnie czy słuchałem muzyki elektronicznej czy koncertu, zawsze te tony – wysokie i niskie grały bardzo dobrze. Dlaczego nie piszę o średnicy? Niestety, ciężko mi ją odnaleźć. Tak jakby gdzieś zniknęła, przepadła. Dotyczy to również “przestrzeni”. Słuchając muzyki na żywo nie czułem się, jakbym faktycznie był na koncercie. Prędzej było to studio. A szkoda, bo zapowiadało się naprawdę dobrze.

Wiemy już, że muzyka gra dobrze, tak na “szkolną czwórkę z plusem”. A co z rozmowami telefonicznymi? Zero zaskoczenia – dźwięk jest czysty, wyraźny. Aktywna redukcja szumów potrafi dodatkowo wyciszyć wszystko to, co dzieje się wokół nas. Dzięki temu w stu procentach skupiamy się na tym, co ma nam do przekazania osoba “po drugiej stronie”. A jak nas słychać? Głośno i wyraźnie. Mamy przecież aż trzy mikrofony na każdej ze słuchawek. To oczywiście pozytywnie wpływa na jakość dzwięku. Z resztą, poniżej przedstawiam małą próbkę nagraną z wykorzystaniem Poly Voyager Free 60+ UC.

Test mikrofonu w słuchawkach Poly Voyager Free 60+ UC.

Gdzie kupić Poly Voyager Free 60+ UC?

O ile po sprzęt HP możecie pójść do pierwszego lepszego elektromarketu, o tyle w przypadku słuchawek Poly, nie jest tak łatwo. Gdzie więc kupić ten model? Słuchawki dostępne są w specjalistycznych sklepach, które oferują sprzęt biznesowy. A ile kosztują? Wszystko zależy od miejsca, które wybierzemy. Tak czy inaczej średnia cena Poly Voyager Free 60+ UC oscyluje w okolicach 1300 – 1400 zł brutto. Szczegóły możecie znaleźć na Ceneo.pl.