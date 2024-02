Thor 404 TKL, czyli klawiatura stworzona przez użytkowników

Jeśli poszukujesz nowej klawiatury gamingowej, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Czy dobry model musi kosztować dużo? Genesis Thor 404 TKL to klawiatura, w której projektowaniu czynny udział brała społeczność użytkowników. Co wyszło z tej kooperacji? Czy warto postawić na ten model? Sprawdźmy to!

Klawiatura gamingowa, którą stworzyła społeczność

Co świadczy o tym, że firma słucha swoich użytkowników? Fakt, że przy tworzeniu tego modelu bierze czynny udział społeczność! Marka Genesis obchodziła swoje 12-lecie. W związku z tym przedsiębiorstwo postanowiło stworzyć klawiaturę, która będzie ukłonem w stronę użytkowników. Dlatego też w procesie produkcji Thor 404 TKL udział brali członkowie serwisu przygotowującego artykuły o peryferiach komputerowych. Celem było stworzenie klawiatury, która będzie oferowała optymalny stosunek jakości do ceny. Czy polskiemu producentowi się to udało?

Konstrukcja, ja sama nazwa sugeruje, została pozbawiona bloku numerycznego. Z racji tego Thor 404 TKL to kompaktowa propozycja, która nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Klawiatura występuje w dwóch wersjach kolorystycznych (białej i czarnej), z układem amerykańskim (US, ANSI z małym enterem i szeroki shiftem po lewej stronie). Producent dał nam wybór dwóch przełączników – Gateron Yellow Pro lub Kailh Box Brown V2. Do nas trafiła wersja z przełącznikami Kailh Box Brown V2.

Producent oraz gracze postawili tutaj na zamkniętą konstrukcję, co oznacza, że przełączniki są całkowicie osadzone w obudowie. Thor 404 TKL to klawiatura stabilna i przede wszystkim mogąca pochwalić się solidnym wykonaniem. Wszystkie elementy pasują do siebie idealnie, a podczas użytkowania nie usłyszałem żadnego niepożądanego dźwięku. Konstrukcja została wykonana z dwóch materiałów – wysokiej jakości plastiku oraz metalowej płytki znajdującej się we wnętrzu. Co ciekawe, producent zastosował piankę wygłuszającą, która ma niwelować “hałasowanie” podczas korzystania. Producent nasmarował też stabilizatory, na czym zyskuje żywotność i wydajność klawiatury!

Minimalistyczny design klawiatury Thor 404 TKL

To, do czego przyzwyczaiły nas gamingowe klawiatury to krzykliwy design, pełno przycisków i dodatków, które mają nam ułatwić granie i ogólne korzystanie z urządzenia. W przypadku Thor 404 TKL, projekt opiera się na minimalizmie. Tak jak już wspomniałem, konstrukcja ta została pozbawiona bloku numerycznego, co sprawia, że urządzenie to jest kompaktowe. Design klawiatury jest schludny, producent nie postanowił umieścić tutaj dodatkowych przycisków w postaci np. rolki do regulacji głośności. Sterowanie multimedialne odbywa się oczywiście za pomocą kombinacji dwóch przycisków. Diody sygnalizujące włączenie Caps Locka i Scroll Locka umieszczono nad strzałkami. Czcionka zastosowana w klawiaturze jest czytelna.

Thor 404 TKL nie należy do klawiatur cienkich, jednak fakt, że klawisze zostały schowane do konstrukcji sprawia, że urządzenie nie jest aż tak wysokie. Na spodzie urządzenia znajdziemy antypoślizgowe nóżki z dwustopniową regulacją. Na górnej krawędzi umieszczono port USB typu C, a w pudełku, oprócz 180-centymetrowego przewodu USB-C do USB-A z materiałowym oplotem, znajdziemy:

dokumentację,

dwa zapasowe przełączniki,

klips 2 w 1, którym pozwoli na szybkie wyciągnięcie i ewentualną wymianę keycapów i przełączników.

Keycapy, czyli nasadki klawiszy zostały wykonane z politereftalanu butylenu (PBT), który wytrzyma zdecydowanie dłużej niż zazwyczaj wykorzystywany w budżetowych modelach klawiatur ABS.

Jest podświetlenie, jest gamingowy vibe

Czym byłaby klawiatura gamingowa bez podświetlenia RGB LED? Nudnym, biurowym urządzeniem, które nie ma nic wspólnego z zabawą. W Thor 404 TKL użytkownik ma do wyboru 18 trybów podświetlenia oraz dowolną barwę. Sposób podświetlenia klawiatury możemy zmienić na dwa sposoby – za pomocą aplikacji dostępnej na PC oraz przy wykorzystaniu przycisków Insert i Home, które po wciśnięciu przycisku “FN” pozwalają na zmianę oświetlenia. Podświetlenie LED działa bardzo dobrze, jednak oznaczenia multimedialne również mogłyby być oświetlone, ponieważ po zmroku trzeba się zbliżyć wzrok, aby wybrać klawisz odpowiadający za interesującą nas funkcję.

Jeśli chcecie mieć większą kontrolę nad swoją klawiaturą, to producent przygotował specjalne oprogramowanie. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, pozwala na tworzenie własnych profili, wybieranie trybu oświetlenia czy edycję szybkości zmiany kolorów i mocy świecenia. Oprogramowanie pozwala także na przypisywanie funkcji do poszczególnych klawiszy i makr.

Przełączniki, które sprawiają frajdę

Tak jak już wcześniej wspomniałem, klawiatura Genesis Thor 404 TKL występuje z dwoma odmianami przełączników. Testowany przeze mnie egzemplarz został wyposażony w drugą generację przełączników Box Brown. Kalih Box Brown V2 to typ tacticle (tzw. dotykowe), dlatego też charakteryzuje się wyczuwalnym kliknięciem, stawia opór przy kliknięciu i przede wszystkim oferuje przyjemną płynność nacisku. Aby je aktywować potrzeba 55 g siły nacisku, a rejestracja polecenia następuje po 2 mm. Jak zapewnia producent, żywotność tych przełączników szacuje się na 80 milionów kliknięć. Klawiatura posiada pełne MAKRO (brak ograniczeń we wciskaniu klawiszy) i anti-ghosting (pomaga uniknąć rejestracji niechcianych klawiszy).

Z racji tego, że Kalih Box Brown V2 stawiają lekki opór w momencie nacisku, nie będziemy musieli martwić się, że przypadkiem naciśniemy jakiś klawisz i tego nie zarejestrujemy. Sprawdzą się tak naprawdę we wszystkich grach, jednak to tytuły RPG czy RTS wypadną tutaj najlepiej. Warto także zaznaczyć, że pomimo tego, że klawisze te chodzą płynnie i lekko, to nie należą do najcichszych na rynku. Nie jest to dźwięk, przez który nie będziemy słyszeć własnych myśli, albo tego, co wydobywa się z głośników, jednak podczas pracy w biurze klawiatura może ściągać na nas nieprzyjemny wzrok współpracowników.

Wielkim plusem klawiatury Thor 404 TKL jest to, że przełączniki możemy wymienić bardzo szybko, wystarczy tylko wziąć do ręki klips, który znajduje się w zestawie, wyciągnąć przełącznik i zastąpić go nowym!