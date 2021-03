The Balvenie „Week of Peat” – 14-letnia whisky debiutuje na naszym rynku

Szkocki, torfowy single malt debiutuje na polskim rynku. Mowa o The Balvenie „Week of Peat”, która charakteryzuje się ciekawym smakiem i wyczuwalnymi cytrusowymi aromatami. Oczywiście, są to słowa producenta, gdyż nie było mi dane spróbować tego trunku. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję. Co wiemy o niej więcej? W końcu to 14-letnia whisky, która podobno skrywa za sobą jedną z historii, stojących za sukcesem tej marki.

Historia szkockiej whisky z regionu Speyside

A wydarzyło się to naprawdę. Musimy jednak przenieść się do destylarni The Bavenie znajdującej się w Dufftown. To właśnie tam każdego dnia produkowana jest whisky, którą docenia niejeden koneser wytrawnych trunków. Wiemy, że firma idzie z duchem czasu, jednak pozostaje wierna technikom, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tu nie ma miejsca na maszyny i automatyzację. Szkocka destylarnia to miejsce kierowane przez ludzi. Najważniejsze są umiejętności i doświadczenie, czego efektem jest na przykład 14-letnia whisky The Balvenie „Week of Peat”.

Jest to torfowy single malt. Autorzy trunku zainspirowali się historią Malt Mastera Davida Stewarda i Iana Millera – byłego kierownika destylarni Balvenie. Podczas tygodniowej przerwy w produkcji panowie doszli do wniosku, że czas przywrócić produkcję whisky dymnej do regionu Speyside oraz destylarni The Balevine. Specyficzny, torfowy smak uzyskuje się tylko na etapie suszenia kiełkującego jęczmienia. Oczywiście, przy użyciu podpalanego torfu. Finalnie, dzięki temu przywrócono produkcję torfowej whisky w The Balvenie, a także w Glendfiddich. Z tym, że w tym miejscu po około 50 latach. Finalnie możemy otrzymać 14-letnią whisky, która charakteryzuje się nutami miodu, wanilii oraz cytrusów. Rzecz jasna, połączonymi z torfowym dymem. Trunek ten leżakuje w beczkach z amerykańskiego dębu.

The Balvenie „Week of Peat”

Prezentowana whisky to także otoczka. Mam na myśli butelkę, etykietę i tubę, w którą zapakowany jest trunek. Umieszczono na niej grafikę, która nawiązuje do opowieści autorstwa brytyjskiego artysty i malarza – Andy’ego Lovella. Dlaczego? Spędzał on czas w destylarni, słuchając przeróżnych opowieści. Ciekawostką jest również książka pt. Pursuit – The Balvenie Stories Collection, która powstała we współpracy z niezależnym wydawnictwem Canongate. Znajdziemy w niej zbór opowieści autorstwa pisarzy z całego świata. Mowa między innymi o autorze bestellerów Lawrence Osbourne, czy Maxie Porterze.

The Balvenie „Week of Peat” – 14-letnia whisky debiutuje na naszym rynku

Dostępność, cena, nuty smakowe

Prezentowany trunek, leżakowana przez czternaście lat The Valvenie „Week of Peat” dostępna jest w limitowanej ilości w punktach sprzedaży detalicznej. Cena rekomendowana tego trunku wynosi 449,99 zł. Ten single malt ma 48,3% ABV. W przypadku nut smakowych w zapachu odnajdziemy delikatny, słodki dym torfowy, który połączony jest z kwiatowymi nutami oraz subtelnym akcentem słodyczy w postaci miodu toffi. Z kolei w smak tej 14-letniej whisky jest aksamitny. Wyczuć możemy cytrusowe aromaty, dym torfowy, dębową wanilię, kwiatowy miód i słony karmel. Wykończenie – kremowa słodycz wanilii z dymem.

Szczegóły na temat trunku można znaleźć na stronie: http://thebalvenie.com