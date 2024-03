Masz telefon z Androidem? Jesteś narażony na działanie szkodliwego oprogramowania PixPirate! To oprogramowanie na telefon kradnie pieniądze z konta, a jego działanie jest niezauważalne. O jego możliwościach poinformowała firma IBM.

To oprogramowanie na telefon kradnie pieniądze. Lepiej uważaj

Co chwila odkrywane są nowe szkodliwe oprogramowania, które mogą wyrządzić nam krzywdę. W ostatnim raporcie IBM dowiedzieliśmy się o bardzo groźnym malware o nazwie PixPirate. Ten szkodnik działa w tle, przez co użytkownik nie wie, że jego dane są kradzione. Może dość nawet do sytuacji, w której pieniądze znikną z naszego konta bankowego.

PixPirate ukrywa się bardzo dobrze i co najgorsze, nie ujawnia się na liście aplikacji zainstalowanych na naszym telefonie z systemem Android. Dlatego też użytkownik może nie mieć świadomości, że właśnie taki szkodnik znajduje się na jego urządzeniu.

Ten malware na telefon kradnie pieniądze z konta!

Malware pobiera dane logowania i kradnie kody weryfikacyjne

Jak PixPirate może dostać się na telefon? Jak podaje IBM, etapy instalacji takiego oprogramowania są dwa – pierwszy z nich opiera się na tzw. downloaderze, który rozsyłany jest przez pliki APK za pośrednictwem wiadomości phishingowych na WhatsApp lub SMS. W momencie instalacji wymaga on od użytkownika zgody, m.in. na instalację innych programów. Jeśli taką dostanie, instaluje on na smartfonie inną aplikację, która przez IBM została określona jako “dropee”.

To właśnie ta aplikacja jest powodem do niepokoju, ponieważ skutecznie ukrywa się w systemie i nie daje oznak swojego zadania. Odpowiada ona za przechwytywanie danych, w tym bankowych, co może spowodować kradzież środków pieniężnych! Malware przechwytuje kody uwierzytelniające i dane logowania. Aktywacja niebezpiecznego oprogramowania przypisana jest do określonych czynności wykonywanych na telefonie lub innych aplikacji.

Na całe szczęście na ten moment użytkownicy w naszym kraju nie są narażeni na niebezpieczeństwo, ponieważ PixPirate został stworzony z myślą o użytkownikach platformy Pix, która służy do płacenia i jest niezwykle popularna w Ameryce Łacińskiej, głównie w Brazylii. Korzysta z niej ponad 140 milionów ludzi!

Źródło: opr. wł./Bleeping Computer