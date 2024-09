TomTom GO Navigator 7. Z nim nie przegapisz zmian cen paliw!

Nawigacja TomTom GO Navigator 7 oferuje szereg usprawnień

Marka TomTom wprowadza na rynek nowy model Go Navigator 7

Najnowsze urządzenie TomTom GO Navigator 7 to idealny kompan w podróży. Posiada wiele usprawnień i rozwiązań, dzięki którym jazda samochodem będzie przyjemniejsza, bezpieczniejsza i bardziej ekonomiczna!

Podróżowanie autem wiąże się z wieloma czynnikami, na które musimy zwracać uwagę. Nawigacja TomTom GO Navigator 7 została stworzona z myślą o kierowcach, dlatego też wyposażono ją w najnowsze i niezwykle przydatne rozwiązania. Oczywiście urządzenie informuje nas o stanie ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, które wyświetlane są na dużym, czytelnym wyświetlaczu o przekątnej 7-cali.

Nowy produkty został wyposażony w system informujący o strefach niskiej emisji (LEZ), które pojawiają się w coraz większej ilości miast. Takie obszary oznaczone są na mapie Europy jako półprzezroczysta warstwa. W ten sposób kierowcy podróżujący po różnych krajach Starego Kontynentu mogą mieć pewność, że omijają strefy o ograniczonym dostępie. Jest to niezwykle przydatne zwłaszcza w przypadku, kiedy posiadamy starszy pojazd.

TomTom GO Navigator 7 został wyposażony w wiele przydatnych rozwiązań, które doceni każdy kierowca. Przede wszystkim producent postawił na ulepszone wskazówki wizualne i przyciągające wzrok animacje, których zadaniem jest informowanie użytkownika o zbliżających się zakrętach, zmianach pasa ruchu, zjazdach czy fotoradarach. Nawigacja posiada także przydatny pasek z podsumowaniem trasy – znany użytkownikom urządzeń marki TomTom RouteBar, a także uchwyt magnetyczny.

W ramach rocznej usługi premium, jaką dostajemy po zakupie TomTom GO Navigator 7, urządzenie oferuje nam zmianę cen paliw w czasie rzeczywistym, powiadomienia o fotoradarach, czy informacje o pogodzie.

Wraz z nowym TomTom GO Navigator 7” na nowo zdefiniowaliśmy to, czego kierowcy mogą oczekiwać od nawigacji. (…) To innowacyjne urządzenie nie tylko zapewnia kierowcom spokój ducha, ale także pozwala im cieszyć się płynniejszą i przyjemniejszą jazdą.





Pim Spaanderman, Managing Director, TomTom Consumer