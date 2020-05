TP-Link RE505X – dobry przedłużacz Wi-Fi dla domu

Każdy z nas na co dzień korzysta z Internetu, chociaż wielu z nas nie zadowala jakość sygnału na drugim końcu domu. W takiej sytuacji możemy sięgnąć po range extender, taki jak TP-Link RE505X. Kupić go możemy za około 300 złotych. Co oferuje, czy jest wart uwagi i jakie ma funkcje? Dowiecie się tego w niniejszej recenzji.

Wygląd zewnętrzny

Obudowa TP-Link RE505X wykonana jest z ładnego białego tworzywa. Front urządzenia to tafla błyszczącego plastiku, wyglądającego bardzo estetycznie. Tył natomiast jest matowy. Boki urządzenia mają fakturę „żebrowanego” plastiku. Extender jest sporych rozmiarów – wynoszą one 12,5cm x 7,4cm x 4,6cm.

As w rękawie

W pierwszej kolejności warto wspomnieć, iż nasz przedłużacz sygnału Wi-Fi TP-Link RE505X obsługuje łączność Wi-Fi 6 (802.11ax). Technologia OneMeshTM eliminuje tzw. martwe pola w domu. Gdy mamy więc w domu, oprócz naszego extendera, router TP-Link, obsługujący technologię OneMeshTM, osiągniemy efekt jeszcze lepszy przez system współdziałania tychże urządzeń. Nie byle jaki, bo sieć w nowym standardzie oferuje wysoką prędkość Internetu. Lepsza jakość nie oznacza konieczności wymiany sprzętu – niektóre starsze routery Wi-Fi TP-Link mają szansę na aktualizację wspierającą OneMeshTM.

Co jeszcze pokazuje TP-Link RE505X?

Wzmacniacz może działać w dwóch trybach: range extender’a lub access point’u. Do tego drugiego posiada port gigabitowy ethernet. Pracuje ze standardami: (802.11 a/b/g/n/ac/ax). Obsługuje sieć zarówno 2,4GHz jak i 5GHz. Zaletą RE505X jest funkcja TWT (Target Wake Time) – umożliwia on urządzeniom negocjację czasu i częstotliwości wybudzania w celu wysłania lub pobrania danych. W istotny sposób przyczynia się to do wydłużenia czasu uśpienia urządzeń i pracy baterii, zwłaszcza w przypadku urządzeń mobilnych i IoT.

Prosta konfiguracja TP-Link RE505X

Konfiguracja odbywa się w przyjazny sposób. Wystarczy wcisnąć przycisk „WPS” na urządzeniu TP-Link a później na routerze, który będzie źródłem sygnału. TP-Link daje nam również możliwość kontrolowania i konfiguracji wzmacniacza naszym urządzeniem mobilnym z systemem Android lub iOS dzięki aplikacji TP-Link Tether. Nadaje to dużej wygody samej konfiguracji urządzenia czy kontrolowania ilości i identyfikacji klientów podłączonych do sieci.