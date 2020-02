Jak wiadomo, Humble Bundle słynie z swoich świetnych promocji oraz pakietów gier, które możemy kupić w naprawdę okazyjnej cenie. Tak jest również i tym razem. Humble Bundle przygotowało dla nas pakiet Train Simulator 2020 z DLC w korzystnych cenach. Najniższa kwota wymagana, by otrzymać tę grę z dodatkami wynosi raptem dolara. Za tę kwotę dostajemy pełny dostęp do gry i 4 dodatki, a jeśli zapłacimy 5 dolarów to dodatków mamy już 10! Idąc dalej i płacąc 12 dolarów mamy już 16 pakietów z dodatkową zawartością. Dzięki takim promocją mamy okazję zgarnąć świetne gry w naprawdę świetnych cenach. W zeszłym tygodniu można było zgarnąć Europę Universalis 4 z dodatkami. Humble Bundle nie oferuje wyłącznie pakietów gier. Posiadają oni naprawdę dużą ofertę gier, w tym takie tytuły jak GTA V czy Call of Duty: Modern Warfare. Wszystko to najczęściej w niskich cenach!

Train Simulator 2020 z dodatkami za dolara!

Wszystko co musicie zrobić, by móc zakupić tę grę, to wejść w ten link https://www.humblebundle.com/games/train-simulator oraz wybrać kwotę jaką chcemy zapłacić. Ot cała filozofia zakupów na Humble Bundle. Warto przypomnieć, że Train Simulator 2020 to kolejna odsłona serii, którą przygotowało studio Dovetail Games. Gra miała premierę 19 września 2019 i jest dostępna w języku Polskim. Jak nie trudno się domyślić, siadamy za sterami jednego z wybranych pociągów, a jest ich naprawdę dużo. Mowa tu o lokomotywach parowych, spalinowych czy elektrycznych. Musimy poprowadzić pociąg tak, aby pasażerowie, lub ewentualnie ładunek, w zależności od tego, co lub kogo przewozimy dotarł nie tylko bezpiecznie, ale i punktualnie do celu. Jeśli chodzi o trasy, możemy wybierać wiele realnych linii z całego świata. Mowa tu o niemieckich, brytyjskich czy amerykańskich liniach kolejowych.