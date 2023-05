TVP 1 nie pokaże finału Ligi Mistrzów. Nie uwierzycie, co go zastąpi

Piłkarski świat powoli przygotowuje się do finału Ligi Mistrzów, który odbędzie się 10 czerwca w Stambule. Na boisko wybiegnie Manchester City oraz Inter Mediolan i polscy fani wierzyli, że tak jak w poprzednich latach, tak i teraz będą mogli oglądnąć ten mecz na TVP 1. Tak się jednak nie stanie!

Inter Mediolan i Manchester City zagrają w Stambule

Polacy bardzo dobrze wspominają Stambuł, jeśli chodzi o rozgrywane tam finały Ligi Mistrzów. To przecież tam w 2005 Liverpool powrócił z zaświatów i z wyniku 0:3 zdołał wyrównać spotkanie, a potem byliśmy świadkami Dudek Dance i triumfu polskiego bramkarza w serii rzutów karnych. W tym roku żadnego Polaka w finale nie będzie, ale również zapowiadają się wielkie emocje.

Finał Ligi MIstrzów w tym roku odbędzie się w stambule, jednak nie zostanie on pokazany w TVP1.

Do finału Ligi Mistrzów awansowali bowiem Manchester City oraz Inter Mediolan. Angielska drużyna w dwumeczu pokonała Real Madryt 5:1 (1:1, 4:0), natomiast włoska ekipa w półfinale do domu odprawiła swojego największego rywala – AC Milan. Nerazzurri w pierwszym spotkaniu wygrali 0:2, a rewanż zwyciężyli 1:0. Teraz skazywani są na pożarcie, jednak gdzie będzie można oglądać mecz? Na pewno nie na TVP 1!

Finału Ligi Mistrzów na TVP 1 nie będzie

Jeśli myśleliście, że tak jak w poprzednich latach najważniejszy mecz sezonu oglądniecie na TVP 1, to mamy dla was szokującą wiadomość – finału Ligi Mistrzów, który będzie miał miejsce 10 czerwca, nie obejrzycie na tym kanale. Telewizja Polska zdecydowała, że ważniejszy jest… 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, który ma trwać od 9 do 11 czerwca.

Decyzja zapadła i choć jest niezrozumiała, to jednak transmisja finału Ligi Mistrzów odbędzie się na innym kanale Telewizji Polskiej – na TVP Sport. Szokujące jest jednak to, że władze zdecydowały się na zmianę programu, wiedząc, że fani piłki nożnej w całej Polsce przyzwyczajeni są do oglądania finału LM na głównym kanale.

Czy Haaland poprowadzi Manchester City do pierwszego Trofeum Ligi Mistrzów w historii klubu? Fot. Manchester City @Twitter/Author Unknown

Źródło: TVP