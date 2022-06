Ukradł PlayStation 4 i prosi właściciela o hasło. Rosjanie to stan umysłu

Wojna na Ukrainie nadal trwa i słyszymy o bezwzględności Rosjan w stosunku do ukraińskich cywilów. Żołnierze Federacji Rosyjskiej przywłaszczają sobie wszystko, co wpadnie im w oczy, a ich bezczelność w tym, jest aż rażąca. Pewien rosyjski żołnierz podczas „misji pokojowej na Ukrainie” ukradł PlayStation 4. Teraz prosi właściciela o udostępnienie mu hasła!

Skradzione PlayStation 4 bez hasła jest bezużyteczne

Bezczelność Rosjan nie zna granic i najnowszy przypadek jest tego potwierdzeniem. Jest również przykładem, że nie są oni obdarzeni zbyt dużą inteligencją. Mieszkaniec Mariupola na mediach społecznościowych poinformował o incydencie, jaki w ostatnich dniach go napotkał. Mężczyzna oznajmił, że rosyjski żołnierz włamał się do jego mieszkania i ukradł urządzenia elektroniczne, w tym konsolę PlayStation 4.

Żołnierz ucieszony ze swojego czynu, po jakimś czasie powrócił do swojego miejsca zamieszkania i postanowił podłączyć PlayStation 4 do zasilania i odprężyć się przed kilkoma ciekawymi tytułami. Tak się jednak nie stało, ponieważ konsola japońskiego producenta posiadała zabezpieczenie hasłem, bez którego korzystanie z urządzenia jest po prostu niemożliwe. Rosjanin wpadł na pewien pomysł.

Przy próbie uruchomienia konsoli PlayStation 4 Rosjanin napotkał barierę, którą bardzo trudno przejść, a z pewnością potrzeba do tego specjalisty. Konsola należąca do Ukraińca była zabezpieczona hasłem. Bez podania hasła nie będziemy w stanie korzystać z tego, co oferuje to urządzenie. Rosjanin wpadł na bardzo sprytny pomysł… i zwrócił się do właściciela o podanie hasła.

Niezależnie od tego, co chciał zrobić z konsolą Rosjanin, czy ukradł ją dla siebie czy też z chęcią sprzedaży urządzenia, teraz jest to niemożliwe, ponieważ nie posiada on wymagającego hasła. Konsole PlayStation 4 to bardzo cenny towar na terenie Federacji Rosyjskiej, ponieważ Sony w ramach sankcji zatrzymało import swoich urządzeń oraz zablokowało dostęp do PS Store, przez co też zostało pozwane.

