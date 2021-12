Ukradli prawie 20 mln dolarów od YouTube. Oszustwo na dużą skalę!

Oszustwa w sieci są niestety codziennością i ich ofiarą padają nawet największe serwisy w sieci. Dwóch mężczyzn z USA zostało oskarżonych o oszustwo, przez które wzbogacili się o 20 milionów dolarów z tantiem. Zgłaszali roszczenia praw do hiszpańskojęzycznych piosenek na YouTube!

20 milionów dolarów w tantiemach. Mężczyźni oskarżeni o oszustwo!

Dwóch mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych zostało oskarżonych o oszustwo na dużą skalę. 38-letniego Webstera Batistę z Florydy oraz 36-letniego Jose Terana ze stanu Arizona oskarżono o oszustwo związane z filmami umieszczanymi na popularnym serwisie YouTube. Oboje założyli firmę MediaMuv, która była podmiotem do ściągania pieniędzy za rzekome prawa autorskie.

Założona przez nich firma MediaMuv, według jej właścicieli, była właścicielem praw do ponad 50 000 piosenek wykonywanych w języku hiszpańskim. Początek oszustwa datuje się na 2017 rok, kiedy to po raz pierwszy skontaktowali się oni z firmą zarządzającą tantiemami. Firma o nazwie AR uwierzyła MediaMuv, że prawa do utworów należą do niej. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie to, że do weryfikacji wykorzystywano sfałszowane notatki od artystów.

YouTube nic nie podejrzewał. Do czasu.

Tym sposobem filmy umieszczane na stronie YouTube (w aktach sądowych widnieje jako YT) posiadały Content ID, co pozwala na identyfikację utworów pojawiających się w filmach innych użytkowników. Dzięki temu utwory, które posiadały licencję MediaMuv, zarabiały pieniądze z reklam. Oszuści podpisali również licencję na treści audiowizualne oraz nagrywanie dźwięku.

Przez cały okres trwania oszustwa firma MediaMuv zarobiła dzięki YouTube prawie 20 milionów dolarów, co daje około 82 miliony złotych. Kwotę tą przeznaczono na różnego rodzaju dobra – rezydencje, samochody, czy biżuterię. Obu oszustom grozi łącznie 37 lat pozbawienia wolności oraz grzywna za każde przestępstwo, za które zostaną skazani.