Urlop we wrześniu? Najlepszy pomysł tego sezonu wakacyjnego

Lato powoli się kończy, a dzieci wróciły do szkół. Jeśli jeszcze nie wybraliście się na urlop albo potrzebujecie trochę dodatkowego odpoczynku, nic straconego. Wrzesień jest doskonałym czasem na przerwę od pracy ze względu na paradoksalnie często lepszą aurę, niższe ceny i brak tłumów. Podpowiadamy też, na co zwrócić uwagę przy wyborze powerbanka i innych urządzeń mobilnych, by nigdy nie rozładował nam się telefon lub tablet. Urlop we wrześniu to super pomysł. Sprawdź, co zabrać ze sobą na taki wyjazd.

W wielu przypadkach gdy tylko pomyślimy o wakacyjnej beztrosce w Polsce w środku latach, automatycznie przypominają nam się takie traumatyczne sceny: rodzime szlagiery śpiewane przez całą rodzinę w środku nocy, wszechobecne hity disco polo, hałaśliwe piski i krzyki dzieci, widok urlopowiczów w sandałach ze skarpetkami przy spożywaniu napojów wyskokowych… To nasza krajowa specjalność czerwca, lipca i sierpnia nad Bałtykiem, dowolnym jeziorem i w górach.

Ale już niekoniecznie we wrześniu, bo po prostu główny okres urlopowy jest już za nami. Oznacza to, że w najpopularniejszych miejscach wypoczynkowych naprawdę już da się… wypocząć. Wyliczmy po kolei argumenty za wyborem września:

Urlop we wrześniu to koniec astronomicznych cen

To oczywiście zależy od konkretnej lokalizacji, ale drożyzna jest szczególnie uciążliwa w morskich kurortach. Sytuacja zmienia się diametralnie na przełomie lata i jesieni, kiedy sezon jest już praktycznie zakończony, bo dzieci z powrotem siedzą w szkolnych ławach. A pogoda jeszcze dopisuje. Ceny wyraźnie spadają i przestają równać się z tymi za wczasy all inclusive w Turcji, Chorwacji czy Bułgarii. Wrzesień to idealne rozwiązanie jeśli nie chcemy robić nagłego włamania na konto oszczędnościowe.

Planując urlop we wrześniu możesz być pewny, że nie ma tłumów. Serio

We wrześniu nie zostaniemy jedną z sardynek w puszcze. Ominą nas takie „atrakcje” jak przeciskanie się pomiędzy szpalerami parawanów na plaży, marnowanie czasu na stanie w absurdalnie długiej kolejce na wyciąg górski albo po zwykłego gofra. Nie wspominając o znacznie łatwiejszych możliwościach znalezienia noclegu w warunkach, które nie będą urągały ludzkiej przyzwoitości.

Ominie nas memiczna rzeczywistość

Urlop we wrześniu to dobry pomysł ze względu na jeszcze jedną kwestię. Archetypiczni Janusze i Haliny, „Sebiksy” i Dżesiki… Znają ich chyba wszyscy, zarówno z memów, jak i z życia codziennego. Ich garnitur zachowań jest dosyć oczywisty i często uciążliwy, szczególnie gdy mowa o naszych bezskutecznych próbach odpoczynku. Bez tego typu specyficznych postaci można wreszcie nacieszyć się spokojem, poczytać książkę, pooglądać ulubiony serial na wolnym powietrzu i zanurzyć się w świecie mobilnego Internetu.

A skoro tak, musimy upewnić się, że zaopatrzyliśmy się w dobry bank energii o sporej pojemności. Dobrą propozycją będzie tu power bank 10400 mAh marki HAMA z dwoma złączami USB-A. Na urlop na pewno warto też zabrać kabel-adapter 3w1 tej samej marki. Może się on pochwalić stabilnie zamocowanymi adapterami: USB-C i Lightning. Jeśli zabierzemy ze sobą urządzenia, które są wyposażone w różne rodzaje gniazd, do ich obsługi wystarczy tylko ten jeden kabel. Przydatna okaże się również ładowarka sieciowa HAMA z dwoma złączami USB-A i dwoma USB-C. Wyposażono ją w dwie technologie szybkiego ładowania: Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery. W efekcie pozwala to nawet na czterokrotnie szybsze ładowanie podłączonego urządzenia.

Zapomnijmy o upałach

Lipiec i sierpień to piękne miesiące. No właśnie, chyba, że kogoś stać na apartament z klimatyzacją, gdy warunki przeszło ponad 30-stopniowego skwaru nie będą przeszkadzały. Wszyscy inni przy afrykańskich upałach przeżywają wtedy katusze. Urlop we wrześniu sprawia, że ten kłopot jest nieaktualny. Temperatura nadal jest przyjemna, ale nawet o 10 stopni niższa, co po prostu pozwoli nam na zasłużony relaks. Możemy też darować sobie wszelkie tłuste olejki do opalania o faktorze co najmniej 30, spiekota ciała nam nie zagrozi.