Usain Bolt swego czasu był najszybszym człowiekiem na Ziemi. Okazuje się, że padł on ofiarą przekrętu, przez co stracił ponad 12 milionów dolarów. Zostało na nim jedynie 12 tys. USD!

Usain Bolt padł ofiarą oszustwa

Ośmiokrotny złoty medalista olimpijski, Usain Bolt odkrył, że padł ofiarą oszustwa. Na jego prywatnym koncie znajdowało się 12,8 miliona dolarów. Okazało się, że nagle zniknęło z niego ponad 12,7 miliona dolarów, wynika z raportu Associated Press.

W środę prawnicy Bolta podali do informacji, że Usain Bolt miał na jednym z kont środki w wysokości 12,8 miliona dolarów. Niestety, obecnie znajduje się na nim jedynie 12 tysięcy dolarów. Mistrz olimpijski i niegdyś najszybszy człowiek na Ziemi twierdzi, że padł on ofiarą oszustwa.

Usain Bolt stracił ponad 12 mln dolarów! Fot. Internet/Author

Z konta byłego sprintera zniknęło 12,7 mln dolarów

W liście wysłanym do Stocks & Securities Limited, firmy inwestycyjnej, która rzekomo stoi za przekrętem, prawnicy Bolta oznajmili, że byłoby to poważne przestępstwo przeciwko ich klientowi i zażądali zwrotu pieniędzy. „Jeśli to prawda, a mamy nadzieję, że tak nie jest, to wobec naszego klienta popełniono poważne oszustwo, kradzież lub oba te wykroczenia” – napisali prawnicy Bolta w swoim liście.

Stocks and Securities Limited nie podzieliło się żadnym komentarzem w tej sprawie. Na stronie internetowej tej firmy pojawił się komunikat, który sugeruje, że przedsiębiorstwo będzie na bieżąco informować klientów o rozwoju całej sytuacji. Firma wyznała, że Bolt nie jest jedyną ofiarą całego tego zamieszania. Oszustwo odkryto na początku tego miesiąca. Całą sprawą zajęła się Komisja Usług Finansowych Jamajki.

Usain Bolt oraz jego prawnicy poinformowali firmę, że jeśli środki, które zniknęły z jego konta, nie zostaną zwrócone w ciągu 10 dni, podejmą oni środki prawne i cywilne.

Usain Bolt stracił ponad 12 mln dolarów! Fot. Internet/Author Unknown

Źródło: CBS