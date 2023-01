Nowy rok to dobra wiadomość dla emerytów. Jeśli jesteś jednym z nich, powinieneś przeczytać tą wiadomość, bo by może nie wiesz o ile zwiększy się emerytura od 1 marca bieżącego roku.

Wszyscy doskonale wiemy, że życie emeryta w Polsce nie jest usłane różami. W wielu przypadkach osoby, które zakończyły swoją ścieżkę zawodową, wiążą koniec z końcem i muszą wybrać: leki czy opłaty. To straszne, ale cóż, prawdziwe. Na szczęście w tym roku pojawia się dla tej grupy osób pozytywna wiadomość.

Emerycie! Wiesz o ile zwiększy się emerytura od 1 marca?

O ile zwiększy się emerytura od 1 marca? Niektórzy emeryci będą bardzo zadowoleni!

I dobrze. Nie mam nic przeciwko. W końcu pracowali bardzo ciężko przez całe życie. Dlaczego więc teraz mają żyć w ubóstwie, gdzie wielu europejskich emerytów ma wszystko pod dostatkiem. Wróćmy jednak do tematu emerytur. Dopłata do LPG, dopłata do węgla, świadczenie dla dzieci. W końcu i emerytom się należy, prawda?

Jeśli jesteś z grupy, która otrzymuje najniższą emeryturę, która dziś wynosi 1338,44 zł, możesz liczyć na podwyżkę, która wynosi 250 złotych. Jest to minimalna wartość, jaka trafi na konta emerytów. Mówimy tu o wartości brutto jeśli chodzi o podwyżkę. Realnie, “na rękę” emeryt dostanie 227,50 zł. To bardzo dobra wiadomość. Co ciekawe, tak naprawdę każdy emeryt otrzyma podwyżkę, jednak w pozostałych przypadkach przewiduje się waloryzację procentową na poziomie 13,8 procent. O co chodzi?

W skrócie, jeśli dostajesz około 2600 zł brutto emerytury, dostaniesz od marca 283,51 zł. W przypadku emerytur na poziomie 3000 zł brutto, podwyżka wynosić będzie około 326 złotych. Warto zauważyć, że mowa o prognozach. Szczegóły na temat podwyżek dla emerytów poznamy w lutym, ponieważ wtedy zostaną zakończone wszystkie kalkulacje związane z waloryzacją emerytur.

Szczegóły związane z emeryturami można znaleźć na portalu informacyjnym ZUS.pl.